北極熊被噴大大黑字「T-34」 專家：恐影響生存

俄羅斯社群媒體瘋傳一隻北極熊身上被噴了巨大的「T-34」黑字的影像,專家對此相當震驚。(圖擷取自臉書影片)

2019-12-04 00:03:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯社群媒體瘋傳一隻北極熊身上被噴了巨大的「T-34」黑字的影像,專家對此相當震驚,並警告這可能會影響北極熊隱藏在冰雪中和狩獵的能力。

《BBC》報導,世界自然基金會(WWF)成員卡夫里(Sergey Kavry)在臉書發布這段俄國社群媒體瘋傳的影片,顯示一隻在雪地上走動的北極熊,身上被黑漆噴了「T-34」,「T-34」是一款前蘇聯的坦克,二戰時曾發揮擊敗納粹德國關鍵作用。

請繼續往下閱讀...

卡夫里說,這段影片由俄國遠東地區楚科奇自治區(Chukotka)的原住民在WhatsApp群組共享,但監測當地野生動物的科學家不會用這種方式標記北極熊。

北方生物性問題研究所(Institute of Biological Problems of the North)的科學家科赫涅夫(Anatoly Kochnev)表示,如果不麻醉這隻熊,就不可能在牠身上噴漆,「這些字符書寫均勻且大小相同」。

他認為,這起事件可能發生在俄國偏遠地區新地島(Novaya Zemlya),當地有一個專家小組曾麻醉過跑到人類居住地區的北極熊。有關專家現在正嘗試確定影片的來源。

科赫涅夫表示,北極熊身上的標記可能需要花費數週才能被洗去,這可能會為牠造成麻罰,因為北極熊在雪地狩獵時需要依靠可讓牠隱身的白色毛皮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法