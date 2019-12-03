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北極熊被噴大大黑字「T-34」 專家：恐影響生存

俄羅斯社群媒體瘋傳一隻北極熊身上被噴了巨大的「T-34」黑字的影像，專家對此相當震驚。（圖擷取自臉書影片）

俄羅斯社群媒體瘋傳一隻北極熊身上被噴了巨大的「T-34」黑字的影像，專家對此相當震驚。（圖擷取自臉書影片）

2019-12-04 00:03:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯社群媒體瘋傳一隻北極熊身上被噴了巨大的「T-34」黑字的影像，專家對此相當震驚，並警告這可能會影響北極熊隱藏在冰雪中和狩獵的能力。

《BBC》報導，世界自然基金會（WWF）成員卡夫里（Sergey Kavry）在臉書發布這段俄國社群媒體瘋傳的影片，顯示一隻在雪地上走動的北極熊，身上被黑漆噴了「T-34」，「T-34」是一款前蘇聯的坦克，二戰時曾發揮擊敗納粹德國關鍵作用。

卡夫里說，這段影片由俄國遠東地區楚科奇自治區（Chukotka）的原住民在WhatsApp群組共享，但監測當地野生動物的科學家不會用這種方式標記北極熊。

北方生物性問題研究所（Institute of Biological Problems of the North）的科學家科赫涅夫（Anatoly Kochnev）表示，如果不麻醉這隻熊，就不可能在牠身上噴漆，「這些字符書寫均勻且大小相同」。

他認為，這起事件可能發生在俄國偏遠地區新地島（Novaya Zemlya），當地有一個專家小組曾麻醉過跑到人類居住地區的北極熊。有關專家現在正嘗試確定影片的來源。

科赫涅夫表示，北極熊身上的標記可能需要花費數週才能被洗去，這可能會為牠造成麻罰，因為北極熊在雪地狩獵時需要依靠可讓牠隱身的白色毛皮。

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