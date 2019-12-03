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8年為動物募得2100萬！ 百萬粉絲網紅貓Lil BUB過世

擁有百萬粉絲的網紅貓「Lil BUB」在12月1日離世，得年8歲。（iamlilbub＠FB）

擁有百萬粉絲的網紅貓「Lil BUB」在12月1日離世，得年8歲。（iamlilbub＠FB）

2019-12-03 23:53:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國網紅小貓「Lil BUB」以圓滾滾的可愛長相及無法收回嘴中的舌頭聞名，在Facebook上擁有多達300多萬名粉絲，然而Lil BUB長年疾病纏身，8歲的牠不幸在1日離世，讓大量粉絲留言哀悼。

綜合外媒報導，Lil BUB最初是一隻流浪貓，2011年被飼主麥可（Mike Bridavsky）收留，將牠的照片傳至社群平台後逐漸爆紅。Lil BUB患有侏儒症，受到基因缺陷影響，牠永遠「長不大」、四肢短小、下巴不對稱、每隻腳都多出一個腳趾，也因為牠天生沒有牙齒，導致牠只能「吐舌」，不僅如此，牠還罹患一種極其罕見的骨骼疾病，使牠大部分時間難以自由行動。

報導指出，Lil BUB走紅後，不只擁有自己模樣的系列商品、成為美國動物星球頻道（Animal Planet）的代言人，同時牠的故事還被拍成紀錄片《Lil Bub & Friendz》，由牠親自出演主角。隨著知名度愈來愈高，麥可藉此為動物慈善團體募款，期盼能幫助和牠一樣有特殊需求的動物，最終，Lil BUB在牠的一生募得70萬美元（約新台幣2100萬元）。

麥可在Instagram上寫道，Lil BUB在睡夢中安詳離世，十分突然且無預兆，因為前一晚彼此還開心地躺在床上，「親愛的BUB，我永遠不會忘記你的慷慨、你無限的愛意，以及你帶給世界的許多魔力和歡樂。」

「Lil BUB」患有侏儒症及一種極其罕見的骨骼疾病，而且天生沒有牙齒，導致牠只能「吐舌」。（iamlilbub＠FB）

「Lil BUB」患有侏儒症及一種極其罕見的骨骼疾病，而且天生沒有牙齒，導致牠只能「吐舌」。（iamlilbub＠FB）

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