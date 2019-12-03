「他汗如雨下」美女子揭細節 控英王子安德魯性侵

2019-12-03 23:57:50

〔即時新聞／綜合報導〕美籍女子朱弗里（Virginia Giuffre）自稱遭美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）仲介賣淫，被迫與艾普斯坦的友人如英國王子安德魯（Prince Andrew）等人發生性行為，她當時年僅17歲。她憶起第一次與安德魯見面時，對方「汗如雨下」，令人感到噁心。

綜合外媒報導，朱弗里接受《BBC》長達1小時的訪問，詳細描述當時細節。她說，2001年，艾普斯坦把她帶到倫敦的一間夜店，介紹給了安德魯王子與艾普斯坦當時的名媛女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。

籲英國人支持 朱弗里：這不是齷齪的黃色故事

朱弗里仔細描述第一次遇見安德魯的那一夜。她說，安德魯點了一杯伏特加給她並邀她跳舞，「他是我看過跳舞最可怕的人，他汗如雨下，汗水到處噴讓我覺得很不舒服，但我必須取悅他，因為這是艾普斯坦和麥克斯威爾要我做的。」

朱弗里說，離開夜店之後，麥克斯威爾告訴朱弗里，要她像取悅艾普斯坦一樣取悅安德魯王子，意即要求朱弗里提供性服務。當晚她與安德魯王子就在麥克斯威爾家中發生性關係。根據她的說法，她曾在3個不同場合與安德魯王子發生性行為。

這是朱弗里首次在英國接受訪問，同時她請求英國民眾的支持，「這不是什麼齷齪的黃色故事。這個故事牽連仲介賣淫、虐待，以及你們的王室。」

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