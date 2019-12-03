好意外！參加聯合國氣候變遷論壇 中國免費送「習語錄」
〔即時新聞／綜合報導〕「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）在西班牙馬德里隆重登場，近200個國家、2萬5000名代表出席。而中國主辦的論壇似乎也不放過這個推廣「大外宣」政策的難得好機會。國立交通大學土木教授劉俊秀遠赴馬德里參加該氣候變遷論壇，並在今（3）日於臉書發文，除了分享自己參加其中2場的心得收穫，也分享在此次場合中的意外「收穫」，拿到中國送的英文版「習語錄」。
劉俊秀在臉書分享首2場氣候變遷論壇的心得。第一場是關於智利如何復育森林減碳，其中提到氣候變遷導致森林大火發生的頻率增高、規模擴大。同時森林火災與氣候變遷更會互相回饋，造成惡性的循環。其中，論壇成員強調，要減少這些森林大火，人為的介入極為必要。對此，劉俊秀指出，然而該發想的提出者卻沒有提出如何介入的實際方案。劉俊秀認為，在深山裡，根本沒辦法在火勢剛發生時就及時發現，一定得到火勢達到一定規模時，才有辦法偵測到，因此該發想所強調的人為介入，在執行上有一定難度。
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另一場論壇是由台達電所主辦的關於水資源的論壇。其中一位董事長提出自己一項得到各國專利的路面設計。對此，劉俊秀肯定其設計具環境友善的理念，但不認同該設計能有效防止水災以及旱災。
劉俊秀解釋，原因在於，僅都市地區或城鄉發展到一定規模的地區才需要路面設計。而水災及旱災的成因幾乎都在較為偏僻的地區，像是山上下暴雨所造成的洪水氾濫，或是長期無雨而造成乾旱。
另外，劉俊秀表示，他路過中國主辦的場次時，發現每人都可免費拿到一本英文版《習近平談治國理政》（Xi Jinping：The Governance of China），於是他也拿了一本「習語錄」，要來好好「拜讀」。
根據網路書商博客來網站，該書定價為新台幣873元。