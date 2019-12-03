好意外！參加聯合國氣候變遷論壇 中國免費送「習語錄」

國立交通大學土木教授劉俊秀今發文分享自己參加聯合國氣候變遷論壇（COP25）的心得收穫，除此之外，也分享自己在這次論壇中的意外「收穫」。（圖擷取自臉書＿劉俊秀）

2019-12-03 23:23:21

〔即時新聞／綜合報導〕「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）在西班牙馬德里隆重登場，近200個國家、2萬5000名代表出席。而中國主辦的論壇似乎也不放過這個推廣「大外宣」政策的難得好機會。國立交通大學土木教授劉俊秀遠赴馬德里參加該氣候變遷論壇，並在今（3）日於臉書發文，除了分享自己參加其中2場的心得收穫，也分享在此次場合中的意外「收穫」，拿到中國送的英文版「習語錄」。

劉俊秀在臉書分享首2場氣候變遷論壇的心得。第一場是關於智利如何復育森林減碳，其中提到氣候變遷導致森林大火發生的頻率增高、規模擴大。同時森林火災與氣候變遷更會互相回饋，造成惡性的循環。其中，論壇成員強調，要減少這些森林大火，人為的介入極為必要。對此，劉俊秀指出，然而該發想的提出者卻沒有提出如何介入的實際方案。劉俊秀認為，在深山裡，根本沒辦法在火勢剛發生時就及時發現，一定得到火勢達到一定規模時，才有辦法偵測到，因此該發想所強調的人為介入，在執行上有一定難度。

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另一場論壇是由台達電所主辦的關於水資源的論壇。其中一位董事長提出自己一項得到各國專利的路面設計。對此，劉俊秀肯定其設計具環境友善的理念，但不認同該設計能有效防止水災以及旱災。

劉俊秀解釋，原因在於，僅都市地區或城鄉發展到一定規模的地區才需要路面設計。而水災及旱災的成因幾乎都在較為偏僻的地區，像是山上下暴雨所造成的洪水氾濫，或是長期無雨而造成乾旱。

另外，劉俊秀表示，他路過中國主辦的場次時，發現每人都可免費拿到一本英文版《習近平談治國理政》（Xi Jinping：The Governance of China），於是他也拿了一本「習語錄」，要來好好「拜讀」。

根據網路書商博客來網站，該書定價為新台幣873元。

劉俊秀遠赴馬德里參加COP25論壇，並在臉書發文分享自己參加其中2場氣候變遷論壇的心得。（圖擷取自臉書＿劉俊秀）

劉俊秀遠赴馬德里參加COP25論壇，並在臉書發文分享自己參加其中2場氣候變遷論壇的心得。（圖擷取自臉書＿劉俊秀）

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