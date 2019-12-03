不滿諾貝爾文學獎頒予強人粉絲 評選委員請辭

奧地利作家漢德克獲得今年諾貝爾文學獎，但過去擁護塞爾維亞強人，甚至否認大屠殺的言行，引起巴爾幹諸國及文學界的批評。（歐新社）

2019-12-03 21:20:37

〔中央社〕諾貝爾文學獎評選委員會兩名外聘委員今天請辭，其中一位表示，不認同「文學高於政治」意識形態，以及今年文學獎頒給已故塞爾維亞強人米洛塞維奇的仰慕者彼得．漢德克。

頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）去年捲入連串醜聞，引發國際譁然，因此被迫革新，包括讓外聘專家加入委員會，篩選文學獎得主候選人，以利瑞典學院投票決定最終得獎人。

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瑞典作家、翻譯家里昂多爾（Kristoffer Leandoer）表示，他決定退出諾貝爾文學獎委員會，因為他「沒有耐心和時間」等待委員會實現改革。

里昂多爾在瑞典日報（Svenska Dagbladet）發表文章指出，瑞典學院和他對時間的看法不同：一年對他的人生而言太長，對學院來說卻太短。

不過，他強調自己的決定和彼得．漢德克（Peter Handke）獲獎無關。

彼得．漢德克數度公開力挺有「巴爾幹屠夫」稱號的米洛塞維奇（Slobodan Milošević），無視他在1990年代南斯拉夫聯邦解體後引發的一連串血腥內戰中，強力鎮壓異己並犯下種族屠殺等反人道罪。瑞典學院今年將諾貝爾文學獎頒予彼得．漢德克引發瑞典國內外批評和質疑。

瑞典作家、曾任記者的桑德斯特倫（Gun-Britt Sundstrom）則在報紙「今日新聞」（Dagens Nyheter）發表聲明指出，彼得．漢德克獲選為諾貝爾文學獎得主一事被各界理解為「文學高於政治」，但她並不認同此觀點。

桑德斯特倫強調，她很高興得以參與遴選過程，將2018年諾貝爾文學獎頒予波蘭作家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk），但反對彼得．漢德克成為2019年的文學獎得主。

瑞典學院已證實里昂多爾和桑德斯特倫離開諾貝爾委員會。在他們請辭前，委員會由4名瑞典學院成員和5名任期兩年的外聘委員組成。

諾貝爾獎頒獎儀式將於12月10日，也就是創辦人化學家和企業家諾貝爾（Alfred Nobel）逝世紀念日當天，假瑞典首都斯德哥爾摩舉行。

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