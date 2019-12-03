韓正遭貶？傳習近平將派栗戰書接管港澳事務

外界認為栗戰書（見圖）未來可能接管港澳事務，清除江派人馬並強化對港澳管制。（法新社）

2019-12-03 20:56:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國務院副總理韓正身兼中共中央港澳工作協調小組組長，是中共主管港澳事務的最高領導人，不過有跡象顯示，另一位中共政治局常委、全國人大委員長栗戰書有可能會接替韓正，主管港澳事務，清除江澤民派系人馬，並強化對港澳管制。

香港資深媒體人、網媒《852郵報》創辦人暨總編輯游清源指出，北京3日舉行紀念澳門《基本法》實施20周年的座談會，兩年前香港《基本法》實施20周年，北京也有舉行同類活動。然而，當年擔任主持的人大委員長，是身兼中共中央港澳協調小組組長的張德江，但此次擔任主持的卻非同為組長的韓正，而是栗戰書。更耐人尋味的是，韓正完全沒有在會上發表演說。

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他認為，種種跡象顯示，栗戰書越來越似會接替韓正，主管港澳事務。

64歲栗戰書被視為習近平最信任的心腹之一，2012年時接任被稱為「大內總管」一職的中央辦公廳主任，並將前朝的江派人馬全部清算。

目前中共中央港澳工作協調小組，組長韓正，副組長有中共政治局委、國務委員楊潔篪，中央統戰部長尤權；國務委員兼外長王毅；港澳辦主任張曉明，以及新加入的國務委員兼公安部長趙克志，形成「一正五副」架構。

自港府推出《逃犯條例》修訂後，港人反送中抗議不斷。韓正曾南下坐鎮深圳直接指揮，香港特首林鄭月娥及港澳辦、中聯辦多次強硬表態，拒絕民眾訴求，定性抗議活動為「暴動」，刺激局勢不斷升級。

曾任國民黨黨管會主席的劉泰英10月接受本報訪問時曾分析說，目前反送中抗爭是中共內鬥的產物，也就是中共高層鬥爭的場合，不然怎麼拖延那麼久？背後就是江澤民那一群在攪亂局勢，習近平當然也不是省油的燈，所以他就指派韓正去處理香港反送中事件。

劉泰英說，韓正是在江澤民目前在政治局裡唯一的人馬，若處理得不好，習近平就會趁勢處理掉韓正。

外界盛傳，香港一直是江派集團的重要據點，栗戰書除了能掃除江派人馬，未來可能會接管港澳事務，作為習近平親信，也最了解「習思想」的他，很有可能會強化中央「以法治港」的理念，執行習「牢牢掌握對港全面管治權」的政策。

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