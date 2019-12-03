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「2019秋冬輕奢單品」是啥？ 中國網友苦笑：豬肉！

中國各大網站廣泛流傳各種「2019秋冬輕奢單品」圖，指出今年最火爆的「秋冬輕奢單品」就是豬肉。（圖擷取自＿微博）

中國各大網站廣泛流傳各種「2019秋冬輕奢單品」圖，指出今年最火爆的「秋冬輕奢單品」就是豬肉。（圖擷取自＿微博）

2019-12-03 22:54:24

〔即時新聞／綜合報導〕好想吃肉肉！中國豬肉持續飆漲，網傳「二師兄（豬八戒）的肉比唐僧肉還貴」，豬肉的高價變成中國網友茶餘飯後的消遣話題，「你多久沒吃豬肉了？」也成為中國人現今常見的寒暄之詞，甚至中國人還能以吃得到豬肉來「炫富」。近來中國網上瘋傳「2019秋冬輕奢單品」圖，揶揄豬肉昂貴到足以使其躋身「時尚精品」！而中國網友苦中作樂、自我解嘲的幽默功力讓人會心一笑。

非洲豬瘟影響中國劇烈，豬肉價格長期高漲。而在中國各大網站廣泛流傳各種「2019秋冬輕奢單品」圖，指出今年最火爆的「秋冬輕奢單品」就是豬肉，單單500公克的五花豬肉就要價人民幣49.8元（約台幣215元），而較為精瘦的豬肉則要價人民幣58.8元（約台幣255元）。而中國網友也普遍會在貼文中標註「＃2019秋冬輕奢單品」來代稱「豬肉」。

中國網友紛紛喊苦，「主要豬肉漲帶動了好多相關產品漲價」、「一路飆漲的豬肉讓大家真切地感受到什麼叫『二師兄（豬八戒）的肉比唐僧肉還貴』」、「曾經的豬肉你愛答不理，現在的豬肉你高攀不起」、「好久沒喝過排骨湯了」、「我好想吃肉肉」、「今年我家都不醃酸菜了，買不起肉吃起來不香」、「作為一名普通老百姓，如果過年連豬肉都沒有了，還過個什麼年啊！」、「豬肉都跟海鮮差不多價格了」。

但也有中國網友採用「精神勝利法」安慰自己，一名中國網友嘴硬表示，「我認為豬肉上漲挺合適的。肯定有些人少吃了。以後三高病是會比以前減少一些」，卻慘遭其他中國網友怒罵「精神病」。

中國豬肉持續飆漲，近來中國網上瘋傳各種以豬肉為主角的「2019秋冬輕奢單品」圖，揶揄豬肉價格昂貴。（圖擷取自＿微博）

中國豬肉持續飆漲，近來中國網上瘋傳各種以豬肉為主角的「2019秋冬輕奢單品」圖，揶揄豬肉價格昂貴。（圖擷取自＿微博）

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