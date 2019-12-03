少女14歲遭IS當性奴販賣施虐 上電視對質性侵犯悲痛昏厥

少女哈米德在節目上悲痛怒斥IS士兵，表示他毀了她的一切，最後因情緒激動當場昏厥。（圖片擷取自Twitter）

2019-12-03 23:39:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名伊拉克女子14歲時曾遭伊斯蘭國（IS）士兵綁架並當成性奴販賣，後來所幸逃到德國開始新的生活，不料近日卻在街上，再次碰到當初性侵且奴役她的一名施暴者胡馬（Abu Humam），讓她驚慌失措想要逃離德國。近日伊拉克國家情報局與當地電視台合作，並邀請少女上台對質胡馬，少女聲淚俱下痛斥施暴者，最後因情緒激動當場昏迷。

根據英國《每日郵報》報導，阿什瓦克·哈吉·哈米德（Ashwaq Hajji Hameed）今年20歲，在14歲那年時因遭IS的士兵胡馬綁架，成為他們的性奴，並瘋狂對她們虐待施暴，隨後哈米德幸運逃至德國展開新的人生，不料卻在斯圖加特（Stuttgart）街上再次碰到當年虐待她的強姦犯，並且威脅表示知道少女的住址，讓她感到恐懼並逃離了德國，返回伊拉克居住在難民營中，警察也因胡馬是難民而無能為力。

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1年後，胡馬被逮捕到案，當地電視台和伊拉克國家情報局合作，並邀請哈米德上台對質胡馬。少女在過程中痛哭吶喊「你毀了我的生活，你奪走了我的一切，我夢寐以求的一切。」、「抬起頭看著我，你為甚麼對我這樣做，為何？因為我是亞茲迪（教派）嗎？」、「當你強暴我時，我才14歲！」、「你姊妹的年齡！」最後全身顫抖表示，「但是現在你知道了什麼是酷刑，遭受酷刑是什麼感覺，寂寞是什麼感覺。如果你有任何感覺，你在我14歲時就不會強姦我」。

根據報導，胡馬在對峙中一直低著頭，不敢與少女哈米德四目交接，而勇敢的哈米德也因情緒過於悲痛，竟在錄影節目現場昏迷倒地。

亞茲迪教派在伊拉克的庫德人口中仍占一定比例，為伊拉克的宗教少數派之一。目前亞茲迪人正遭到恐怖主義極端分子的武裝團體，伊斯蘭國以宗教名義進行大批量的屠殺與迫害，處在滅族的危殆中。

IS的士兵阿布·胡馬低頭不發一語，默默流淚。（圖片擷取自Twitter）

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