北冕颱風侵襲菲律賓已釀1死 機場關閉、近500航班停飛

2019-12-03 19:39:04

〔即時新聞／綜合報導〕中颱北冕今（3）日侵襲菲律賓，帶來驚人強風和豪雨，已導致1名男子喪命，近500航班停飛。

《路透》報導，北冕颱風是今年侵襲菲律賓的第20個颱風，目前正通過菲國中部地區，強度稍減、速度加快，已導致一些房屋和建築物損壞，市區路樹和招牌號誌被吹倒，當局也發布了洪水、暴潮和土石流警戒。

當地政府在颱風登陸前已撤離22.5萬人，但比科爾（Bicol）地區有一名33歲男子死亡，當地官員表示，這名男子在試圖修理屋頂時被電死。

馬尼拉主要機場的全部4個航廈也罕見預防性關閉長達12小時，導致499個航班延誤停飛，約10萬名旅客受到影響。機場預計今晚11點重新開放。

目前災情最嚴重的是阿爾拜省（Albay）首府黎牙實比市（Legazpi City）的機場，電視畫面顯示，機場建築結構損壞，電線和照明設備懸掛在出境區域的天花板上。

阿爾拜省省長比查拉（Al Francis Bichara）表示，必須撤離數千至上萬個家庭，「風太可怕了……，一些房屋遭到嚴重破壞」。

菲國國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）表示，到目前為止，妥善的防災行動已將颱風對人類的影響降至最低。

另外，正在菲律賓舉行的東南亞運動會，受到颱風影響，主辦單位已將幾項賽事改期，延至賽程後期舉行，包括衝浪、輕艇、滑浪風帆、馬球、帆船、滑板和獨木舟。

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