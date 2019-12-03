中國外交部不給美軍機艦停港補給 林鄭月娥：港府配合跟進

中國外交部宣布，暫停審批美軍艦機赴香港休整申請，同時制裁美5個NGO，香港特首林鄭月娥表示會配合跟進。（歐新社）

2019-12-03 16:43:39

〔即時新聞／綜合報導〕不滿美國簽署成法旨在保障香港民主自治的《香港人權與民主法案》，中國外交部昨（2日）宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴香港休整的申請，同時制裁美5非政府組織（NGO），對此，香港特首林鄭月娥表示：「特區政府配合跟進」。

綜合媒體報導，為報復《香港人權法》，中國外交部發言人華春瑩昨宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴香港休整的申請，同時，對美國國家民主基金會（NED）、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等與美國有關的非政府組織（NGO）實施制裁。

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華春瑩指稱，有大量事實和證據表明，這些非政府組織透過各種方式支持「反中亂港」份子，教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對香港目前的亂局負有重大責任，但並未透露制裁手段。

針對中央政府宣布反制《香港人權法》措施，香港特首林鄭月娥除了對《香港法案》表達強烈反對外，也表示港府會依法配合及跟進。

林鄭月娥指出，美軍艦機訪港屬於外交事務，由北京中央批准、特區政府配合跟進，而制裁NGO一事，林鄭表示，目前不知道制裁內容，但無論如何都會依法、按外交事務中央的要求，作出配合及跟進。

外界認為，此次反制措施的觀察重點，是遭點名的這些非政府組織在香港的外籍人員是否將遭港府驅離，及其資助的活動是否將被迫中止。

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