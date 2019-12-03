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遭中國點名涉亂港嗆祭制裁 「人權觀察」霸氣回應了！

遭制裁的美NGO「人權觀察」執行長羅斯表示，與其針對NGO，「中國政府更應該尊重港民的選舉權利」。（美聯社）

遭制裁的美NGO「人權觀察」執行長羅斯表示，與其針對NGO，「中國政府更應該尊重港民的選舉權利」。（美聯社）

2019-12-03 15:14:18

〔即時新聞／綜合報導〕不滿美國簽署成法旨在保障香港民主自治的《香港人權與民主法案》，中國外交部發言人華春瑩2日宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴香港休整的申請，同時對美5非政府組織（NGO）實施制裁，遭制裁的NGO「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，與其針對NGO，「中國政府更應該尊重這些權利」。

綜合外媒報導，為報復《香港人權法》，中國外交部宣布，即日起暫停審批美軍艦機赴香港休整的申請，同時，對美國國家民主基金會（NED）、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等與美國有關的非政府組織（NGO）實施制裁。

華春瑩指稱，有大量事實和證據表明，這些非政府組織透過各種方式支持「反中亂港」份子，教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對香港目前的亂局負有重大責任，但並未透露制裁手段。

對此「人權觀察」執行長羅斯（Kenneth Roth）回應，對於中國政府聲稱他們在香港修例風波中的表現，而要實施詳情不明的「制裁」，表示遺憾，他指出：「我們一再呼籲中國中央政府和香港政府履行港民的選舉權和被選舉權利」。

羅斯強調：「與其針對一個意在捍衛香港民眾人權的組織，中國政府更應該尊重這些權利。」

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