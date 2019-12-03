「熱注流手術」喚醒心臟 醫師拍下跳動瞬間

美國杜克大學醫療研究團隊日前實驗成功，首顆起死回生的「心臟」。（圖擷自Jacob Niall Schroder推特）

2019-12-03 16:51:39

〔即時新聞／綜合報導〕近年國際許多醫療團隊不斷研究如何讓「心臟」起死回生，日前終於有成功案例，透過「熱注流」手術，讓血液、電解質與氧氣復甦已經停止跳動的心臟。

據《紐約郵報》報導，杜克大學（Duke University）醫療研究團隊日前對器官捐贈者的心臟進行修復，以血液、電解質與氧氣通過「熱注流」，讓心臟再次跳動，團隊中的醫師將這神奇的一幕拍下來，此事也讓許多等待器捐的患者及家屬燃起希望。

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研究團隊指出，器官捐贈者的器官並非當事人死亡後就能使用，還須經過評估，很多心臟經過低溫保存，送到醫院後仍無法使用，如今發現的創新技術，把外接輸血打回心臟中，能喚醒部分心臟。

參與研究的醫師雅各（Jacob Niall）把這神奇的瞬間錄下來，上傳到推特上與大家分享「美國第一顆實驗成功的心臟」，並強調，這項技術能讓正在等待器官捐增的患者受助範圍提高30%。

1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz — Jacob Niall Schroder （@JacobNiall） 2019年12月1日

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