避免大選遭外國干預 紐西蘭禁止高額海外政治獻金

紐西蘭政府提出立法，禁止過高的海外政治獻金。司法部長利特爾表示，國家大選不該受到任何外國干預。（美聯社）

2019-12-03 14:32:56

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府日前立法，將禁止金額過高的海外政治獻金，並修改政治廣告的披露規則，希望能趕在明年大選前，降低民眾對於外國勢力干預選舉的擔憂。

綜合外媒報導，紐西蘭政府提出立法，禁止外國人向政黨和候選人提供超過50紐幣（近1千台幣）的捐款，相較於目前所規範的1500紐幣（近3萬台幣）的門檻大幅下降。法案將在今日（3日）提交議會。

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司法部長利特爾（Andrew Little）在聲明中表示，他國干預選舉是一種日益嚴重的國際現象，並且可以採取多種形式，包括政治獻金。這項新法律的通過，則能保護紐西蘭免受日益增長的國際威脅。

利特爾表示，新法律還要求以各種方式公開資助競選廣告的名稱和地址，以制止在海外破壞選舉的「假新聞社交媒體廣告」氾濫。

紐西蘭將在2020年末舉行下屆大選，利特爾表示，將根據議會的建議，採取進一步行動來對抗外國影響。

當地法律專家則對新法建立不夠確實的禁令表示關切。

公法專家埃格勒（Graeme Edgeler）表示，目前主要的擔憂是許多捐款不算在海外獻金規範的範圍內。例如在紐西蘭註冊的公司提供捐款就不是海外捐款，即使該公司由紐西蘭以外的公司或個人全額擁有。

中國政治研究教授布雷迪（Anne-Marie Brady）則在推特上稱該法律是個好的開始，但政府仍需要做更多的努力才能使紐西蘭的民主免於外國干涉。

雖然紐西蘭政府並沒有明確提出造成威脅的國家，但大眾的矛頭都指向中俄兩國。

英美情報機構指責俄羅斯干預了國內政治以及包括2016年美國總統大選在內的多個西方國家選舉。俄羅斯官方否認這些指控。澳洲則指稱中國從事類似活動，並打擊外國政治獻金和遊說活動。中國政府也否認這些指控。

目前已有許多國家立法禁止過高的政治獻金，澳洲禁止超過1000澳幣（約2萬台幣）的海外政治獻金款項，而加拿大禁止超過20加幣（約460台幣），英國禁止500英鎊以上（約2萬台幣）的政治獻金。

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