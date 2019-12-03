為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

避免大選遭外國干預 紐西蘭禁止高額海外政治獻金

紐西蘭政府提出立法，禁止過高的海外政治獻金。司法部長利特爾表示，國家大選不該受到任何外國干預。（美聯社）

紐西蘭政府提出立法，禁止過高的海外政治獻金。司法部長利特爾表示，國家大選不該受到任何外國干預。（美聯社）

2019-12-03 14:32:56

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府日前立法，將禁止金額過高的海外政治獻金，並修改政治廣告的披露規則，希望能趕在明年大選前，降低民眾對於外國勢力干預選舉的擔憂。

綜合外媒報導，紐西蘭政府提出立法，禁止外國人向政黨和候選人提供超過50紐幣（近1千台幣）的捐款，相較於目前所規範的1500紐幣（近3萬台幣）的門檻大幅下降。法案將在今日（3日）提交議會。

司法部長利特爾（Andrew Little）在聲明中表示，他國干預選舉是一種日益嚴重的國際現象，並且可以採取多種形式，包括政治獻金。這項新法律的通過，則能保護紐西蘭免受日益增長的國際威脅。

利特爾表示，新法律還要求以各種方式公開資助競選廣告的名稱和地址，以制止在海外破壞選舉的「假新聞社交媒體廣告」氾濫。

紐西蘭將在2020年末舉行下屆大選，利特爾表示，將根據議會的建議，採取進一步行動來對抗外國影響。

當地法律專家則對新法建立不夠確實的禁令表示關切。

公法專家埃格勒（Graeme Edgeler）表示，目前主要的擔憂是許多捐款不算在海外獻金規範的範圍內。例如在紐西蘭註冊的公司提供捐款就不是海外捐款，即使該公司由紐西蘭以外的公司或個人全額擁有。

中國政治研究教授布雷迪（Anne-Marie Brady）則在推特上稱該法律是個好的開始，但政府仍需要做更多的努力才能使紐西蘭的民主免於外國干涉。

雖然紐西蘭政府並沒有明確提出造成威脅的國家，但大眾的矛頭都指向中俄兩國。

英美情報機構指責俄羅斯干預了國內政治以及包括2016年美國總統大選在內的多個西方國家選舉。俄羅斯官方否認這些指控。澳洲則指稱中國從事類似活動，並打擊外國政治獻金和遊說活動。中國政府也否認這些指控。

目前已有許多國家立法禁止過高的政治獻金，澳洲禁止超過1000澳幣（約2萬台幣）的海外政治獻金款項，而加拿大禁止超過20加幣（約460台幣），英國禁止500英鎊以上（約2萬台幣）的政治獻金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
質疑韓國瑜政治獻金申報不實！ 綠黨將向監察院檢舉
2019-11-25 21:59

質疑韓國瑜政治獻金申報不實！ 綠黨將向監察院檢舉
中國間諜坦承干預台灣選舉 國台辦氣噗噗說話了
2019-11-23 23:54

中國間諜坦承干預台灣選舉 國台辦氣噗噗說話了
每餐水果拳頭大 華盛頓蘋果幫我們輕鬆達標

每餐水果拳頭大 華盛頓蘋果幫我們輕鬆達標
防賭盤亂大選 警掃蕩近千處據點
2019-10-30 05:30

防賭盤亂大選 警掃蕩近千處據點
中資介入大選！中國民進黨收189萬元 黨主席、候選人遭訴
2019-10-29 10:36

中資介入大選！中國民進黨收189萬元 黨主席、候選人遭訴
直播要穩 我只要HiNet光世代

直播要穩 我只要HiNet光世代
質疑小豬撲滿政治獻金被要求道歉 陳佩琪再砲轟民進黨
2019-10-26 00:17

質疑小豬撲滿政治獻金被要求道歉 陳佩琪再砲轟民進黨
指馬英九收頂新逾10億 吳子嘉二連敗 更一審11/6宣判
2019-10-23 16:44

指馬英九收頂新逾10億 吳子嘉二連敗 更一審11/6宣判

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播