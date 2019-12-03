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加國前副總理籲「換囚」以孟晚舟換回遭中國拘捕的他們

華為前財務長孟晚舟目前被軟禁在溫哥華的豪宅中，腳上還戴著電子腳鐐，圖為10月1日她離開豪宅前往法院。（美聯社）

華為前財務長孟晚舟目前被軟禁在溫哥華的豪宅中，腳上還戴著電子腳鐐，圖為10月1日她離開豪宅前往法院。（美聯社）

2019-12-03 13:37:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大前副總理曼利（John Manley）近日受訪時呼籲，應以「交換囚犯」方式，以華為前財務長孟晚舟換回被中國拘捕的加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史帕佛（Michael Spavor）。

《環球郵報》 報導，目前擔任加拿大電信服務公司「科研公司」（Telus Communications）董事的曼利近日受訪告訴加國「全球事務研究所」副總裁羅伯森（Colin Robertson），冷戰時期柏林郊外有座橋，敵對雙方多次在該地交換戰俘，他主張現在加國應比照此例與中國換囚。

曼利認為，「換囚」雖看起來粗糙且殘忍，卻是唯一能快速讓康明凱與史帕佛獲釋的辦法，他知道這個方法在加國並不受歡迎，但他仍堅稱「逮捕孟晚舟是個錯誤」。

針對換囚想法，麥當諾勞雷爾研究專家指出，此舉將默許中國政權嚴重違反國際外交準則，恐鼓勵中國政府將來對加拿大施加更強硬的暴行。加國外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）的發言人則拒絕評論曼利的提議。

加拿大民眾上街抗議要求中國釋放康明凱與史帕佛。（法新社）

加拿大民眾上街抗議要求中國釋放康明凱與史帕佛。（法新社）

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