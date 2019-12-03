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美制裁名單疑曝光？林鄭月娥等「六人幫」入列

俞懷松透露美制裁名單，包含特首林鄭月娥（見圖）等6人入列。（法新社）

俞懷松透露美制裁名單，包含特首林鄭月娥（見圖）等6人入列。（法新社）

2019-12-03 11:14:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於11月27日簽署《香港人權與民主法案》，可對損害港民主、人權官員實施制裁，誰會被列入名單遂成為港輿論熱門話題之一；美共和黨黨員前日在推特上分享貼文，點出可能遭到制裁的「六人幫」，包括特首林鄭月娥、保安局長李家超及立法會議員葉劉淑儀等。

綜合媒體報導，共和黨全國委員會俄勒岡州委員會成員俞懷松（Solomon Yue），在反送中期間多次發表看法，因為立場站在示威群眾一方，言論時常被網友轉載，成為重要消息來源之一。他前日在推特上PO出一份「外洩美國制裁名單」，除了上述3人外，還有律政司長鄭若驊、前警務處處長盧偉聰、現任警務處長鄧炳強。

俞懷松還特別點名葉劉淑儀，稱是他的「好朋友」，更早在《香港法案》簽署前就呼籲美政府制裁她；對此，葉劉淑儀表示，多數人為發洩私怨，只以看八卦的角度關注制裁名單，痛批「非常可惜，眼光狹隘。」

《香港法案》要求美國總統向國會相關委員會提交一份制裁人員名單，可能被凍結在美資產或拒絶入境；香港眾志秘書長黃之鋒日前也表示，會向美方提交建議制裁名單。

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