為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

主教學院美女教師染指5學生 富商丈夫戴綠帽崩潰分居

美女教師維奧蒂，在結婚前後多次和學生發生不正當性關係。（圖擷自開普敦主教學院年度雜誌）

美女教師維奧蒂，在結婚前後多次和學生發生不正當性關係。（圖擷自開普敦主教學院年度雜誌）

2019-12-03 12:16:41

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名30歲的已婚女教師維奧蒂（Fiona Viotti），涉嫌與學生發生不當性行為，經開普敦主教學院（Bishops Diocesan College）校方調查後，發表聲明表示維奧蒂至少與5名學生有性關係。維奧蒂也在遭指控的隔日辭去教師一職。

綜合外媒報導，30歲的前模特兒已婚女教師維奧蒂，10月遭指控與學生有不正當的親密關係，經校方調查後，發現維奧蒂至少與5名學生有染。但與維奧蒂發生關係的學生皆已達法律年齡以上，屬可以合意性交的對象，因此維奧蒂恐逃法律制裁。

維奧蒂的不當行為更是發生在她2018年與32歲的富商帕沃（Pavo Viotti）結婚前後。帕沃在醜聞爆發後與妻子分居了14個月，並拒絕對報導做出回應。

校方聲明表示，維奧蒂在2013年至2019年的6年時間內，與至少5名不同的學生發生性行為。校方將不會對前教師維奧蒂提出任何紀律處分程序，因為她已在指控公開時離職。學校無權懲罰她，而是優先考慮受影響學生的幸福。

據報導，維奧蒂違反了《南非主教教職人員職業行為守則》和南非教育工作者理事會發布的《職業道德守則》，未來可能難以再度執教。

醜聞在10月曝光，當時一名18歲的學生聲稱與他的老師發生了強烈的性關係。他表示，當他試圖結束與老師的婚外戀時，維奧蒂拒絕接受，並持續糾纏著他。

這位少年通知了他的父母，後者請了律師。這個男學生的父母表示，一開始他是一個自願的參與者，但是當他無法擺脫困境時就成為了受害者。

南非警察局並未介入，因為尚未提起刑事指控，且男學生皆已超過同意年齡，似乎沒有違反任何法律。一位學校消息人士則表示，這並不是刑事問題，而是跨過一條清晰界線，老師之間嚴重的不當行為之一，這是校方該處理的問題。

維奧蒂的律師則公開發表聲明，維奧蒂目前於開普敦的精神診所進行治療，因此將不會公開接受任何採訪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》你知道情投意合的「約砲」也會有刑責嗎？
2019-11-27 09:58

自由開講》你知道情投意合的「約砲」也會有刑責嗎？
愛上女老師！高中生許願「一定娶妳」 打拚5年如願娶回美嬌娘
2019-11-16 15:30

愛上女老師！高中生許願「一定娶妳」 打拚5年如願娶回美嬌娘
永豐連6年贊助簡單生活節

永豐連6年贊助簡單生活節
碩士男師3度性騷小學生丟教職 法官批不配為人師
2019-11-13 00:18

碩士男師3度性騷小學生丟教職 法官批不配為人師
禁忌師生戀超展開！ 13年長跑變人生勝利組
2019-10-09 23:59

禁忌師生戀超展開！ 13年長跑變人生勝利組
直播要穩 我只要HiNet光世代

直播要穩 我只要HiNet光世代
PO文「老女人愛小鮮肉」 學生母不起訴
2019-09-10 05:30

PO文「老女人愛小鮮肉」 學生母不起訴
已婚女助教約男學生「開房」 辯稱只是關心
2019-09-03 23:53

已婚女助教約男學生「開房」 辯稱只是關心

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播