主教學院美女教師染指5學生 富商丈夫戴綠帽崩潰分居

美女教師維奧蒂，在結婚前後多次和學生發生不正當性關係。（圖擷自開普敦主教學院年度雜誌）

2019-12-03 12:16:41

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名30歲的已婚女教師維奧蒂（Fiona Viotti），涉嫌與學生發生不當性行為，經開普敦主教學院（Bishops Diocesan College）校方調查後，發表聲明表示維奧蒂至少與5名學生有性關係。維奧蒂也在遭指控的隔日辭去教師一職。

綜合外媒報導，30歲的前模特兒已婚女教師維奧蒂，10月遭指控與學生有不正當的親密關係，經校方調查後，發現維奧蒂至少與5名學生有染。但與維奧蒂發生關係的學生皆已達法律年齡以上，屬可以合意性交的對象，因此維奧蒂恐逃法律制裁。

請繼續往下閱讀...

維奧蒂的不當行為更是發生在她2018年與32歲的富商帕沃（Pavo Viotti）結婚前後。帕沃在醜聞爆發後與妻子分居了14個月，並拒絕對報導做出回應。

校方聲明表示，維奧蒂在2013年至2019年的6年時間內，與至少5名不同的學生發生性行為。校方將不會對前教師維奧蒂提出任何紀律處分程序，因為她已在指控公開時離職。學校無權懲罰她，而是優先考慮受影響學生的幸福。

據報導，維奧蒂違反了《南非主教教職人員職業行為守則》和南非教育工作者理事會發布的《職業道德守則》，未來可能難以再度執教。

醜聞在10月曝光，當時一名18歲的學生聲稱與他的老師發生了強烈的性關係。他表示，當他試圖結束與老師的婚外戀時，維奧蒂拒絕接受，並持續糾纏著他。

這位少年通知了他的父母，後者請了律師。這個男學生的父母表示，一開始他是一個自願的參與者，但是當他無法擺脫困境時就成為了受害者。

南非警察局並未介入，因為尚未提起刑事指控，且男學生皆已超過同意年齡，似乎沒有違反任何法律。一位學校消息人士則表示，這並不是刑事問題，而是跨過一條清晰界線，老師之間嚴重的不當行為之一，這是校方該處理的問題。

維奧蒂的律師則公開發表聲明，維奧蒂目前於開普敦的精神診所進行治療，因此將不會公開接受任何採訪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法