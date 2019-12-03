舔手指翻紙觀感不佳 日本計程車公司明文規定禁止

神奈川縣的「三和交通」社長吉川規定公司員工禁止舔手指翻閱文件。（翻攝自Google Map）

2019-12-03 10:35:01

〔即時新聞／綜合報導〕在翻閱報章文件、點鈔或打開塑膠袋時，有些人喜歡舔濕手指，以此增加摩擦力，但衛生、觀感問題總令旁人不禁皺眉。有趣的是，日本神奈川縣一間計程車公司就由公司社長親自立下規定，禁止員工舔手指翻紙張，此規定一出，在推特上掀起討論潮。

綜合外媒報導，神奈川縣的「三和交通」社長吉川在便利商店購物時，因為打不開塑膠袋，在現場猶豫「到底該不該舔手指」許久，最終考量到禮儀問題而作罷；事後，雖然公司並未收到任何客人投訴司機舔手指翻閱文件的抱怨，但吉川觀察到，公司有部分內勤員工確實有此習慣，出於公司本身屬於「服務業」的考量，因此親自立下了這項獨特的規定。

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對此，推特馬上掀起「#指ペロ（舔手指）」標籤討論風潮，不少日本網友分享日常觀察，表示有人連翻閱商品說明書也會舔手指翻閱，如果買下商品就算了，但如果只是翻閱的話，身為其他顧客感覺「相當恐怖」；除此之外，也有收銀員分享工作經驗，表示如果前一個客人以帶有唾液的鈔票付款，自己就會猶豫這張鈔票是否該找給下一個客人？但如果要避免這種情況，那根本就沒有現金可以找零了。

事實上，舔手指翻閱文件在日本部分公共場所已經被明文禁止，岩手縣立圖書館即是一例；圖書館常設報章專區，每日提供當天報紙，隔日便會將報紙歸檔館藏，但部分使用者翻閱報紙時舔濕手指，恐怕將使紙張沾黏，進而影響收藏。

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