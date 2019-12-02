她搭熱氣球直墜高壓電線幸運保命 卻為此不能當醫生

來自英國現年24歲的瑞貝卡（Rebecca Hay），3年前是名夢想成為醫生的準醫科生，卻因遭遇「熱氣球意外」，不僅從空中墜落，還直撞高壓電線、慘遭電擊以及火吻，雖保住性命，但遭嚴重灼傷，歷經多項手術才康復，但卻因意外引發精神創傷、無法「見血」，從此「醫師夢碎」！圖為示意圖，與當事新聞無關。（資料照）

2019-12-03 00:37:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國24歲的瑞貝卡（Rebecca Hay）3年前仍是名夢想成為醫生的準醫科生，卻在搭乘熱氣球時意外從空中墜落，還直撞高壓電線、慘遭電擊及火吻，幸運保住性命，但遭嚴重灼傷，歷經多次手術才康復，不過，此後她因意外引發精神創傷、無法「見血」，從此「醫師夢碎」！

綜合外媒報導，這起意外發生在2016年5月，當年21歲瑞貝卡前去參加未婚夫海伊（Bret Hay）送她的「熱氣球之旅」，出發前還開心地與熱氣球自拍，卻沒想到這份浪漫的禮物竟成為一輩子的惡夢。

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瑞貝卡表示，她搭乘的熱氣球墜落後直撞高壓電線，慘遭3萬3000伏特電流電擊，同時還在熱氣球上遭遇火災，被強力電流貫穿全身的她無法開口呼救、也聽不到聲音，甚至全身麻痺，一度以為自己會被電死或是燒死。

獲救後，她住院1個月，期間歷經植皮等多項手術，才逐漸復原。

事發前，她已經是準醫科生，即將開始修習醫學課程，立志未來成為醫生；但這場意外，不但讓她身體受到創傷，更引發她的精神創傷，雖瑞貝卡幕前成為一名護士，但她現在對於血液、傷口會有莫名的恐懼，嚴重影響她的工作。

無法「見血」，從此「醫師夢碎」的瑞貝卡決定向熱氣球公司提告，並索取因此次意外造成的身心傷害賠償。

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