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GDP成長降至27年最低！ 路透︰中國重啟燃煤電廠推動經濟

圖為中國北京市一座燃媒火力發電廠。（路透檔案照）

圖為中國北京市一座燃媒火力發電廠。（路透檔案照）

2019-12-02 20:51:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕身為全球最大二氧化碳排放國的中國，承諾將針對氣候變遷問題做出努力。但《路透》2日報導，由於經濟增速降至近30年最低，中方為了發展經濟，已重新開始建造燃煤火力發電廠，並批准開採數十座新的煤礦場。

報導指出，中國政府在2021至2030年政策計畫中，矢言對抗氣候變遷，目前在西班牙舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約國大會，正嚴密檢視中方的計畫。然而，眼見中國今年第3季GDP（國內生產毛額）成長僅6％，創下27年來最慢增速，中方領導階層或產業報告，都暗示要重新仰賴燃煤發電，來推動經濟成長。

中國國務院生態環境部副部長趙英民日前表示，中方持續努力推進對抗氣候變遷，但在此同時，「我們也確實面臨多重挑戰，包括發展經濟、改善人民生活、降低貧窮率等」。資料顯示，中國今年以來新建造的燃煤發電廠，總裝機容量達4290萬千瓦，比2017年的3500萬千瓦、2016年的3800萬千瓦都高，且還有總裝機容量1.21億千瓦的電廠正在興建。

此外，中國在今年前3季也已批准40座新煤礦場，每年可增加2億噸煤炭產量；相較之下，去年一整年的煤炭產量僅2500萬噸。《路透》獲得且經過4個來源證實為真的中國政府內部文件指出，主要國營單位打算減少老舊、效率低電廠的發電量，以降低債務負擔，但所減少的發電量會被新的發電廠抵銷。

根據中國國家電網公司旗下研究機構估算，長期下來，中國約需12.5億千瓦至14億千瓦的燃煤發電量，才能確保穩定的電力供應，比現在的10億千瓦還高。

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