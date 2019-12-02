鈔票有溫情告白文字 她PO網尋人讓感人故事曝光

一名馬來西亞網友在網上貼出一系列上頭「爸爸給我的最後一筆錢」的馬幣紙鈔，以及留著下「爸爸我愛你」的溫情告白，希望能找到鈔票原主人。（圖片擷取自Hyza Ezany臉書）

2019-12-02 20:42:39

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名網友在網上貼出一系列上頭有「爸爸給我的最後一筆錢」、「爸爸我愛你」等溫情告白文字的鈔票，希望找到鈔票原主人，將這張充滿著與父親回憶的鈔票重回原主人手中，此文一出，吸引許多網友幫忙按讚分享，也意外引出鈔票原主人留言。

馬來西亞網友Hyza Ezany在臉書發出一系列寫有文字的10元馬幣紙鈔的照片，仔細一看竟發現鈔票兩面皆留有「爸爸給我的最後一筆錢」的文字，而下方除了留下時間與日期更留下「爸爸我愛你」的留言，讓該名網友認為原主人應該是遇到迫不得已的狀況才花用該鈔票，備受感動的原PO希望能藉由網路將這張「充滿珍貴回憶」的鈔票還給本人，貼文截至目前，吸引了2.5萬人分享。

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幸運的是，鈔票原主人安妮（Anne Malar Yesudass）看到了該貼文，並在底下留言表示，「這是我的，我去年錢包被偷了」，更開心的在自己的臉書頁面多次感謝該名善良的網友上傳貼文以及幫忙分享的網友們。她說，「這是我人生最珍貴的東西」，她的父親2010年的5月21日送她上課後，同日不幸發生了意外喪生，從此天人永隔。

安妮的貼文也吸引許多網友回覆，「你真的非常幸運，你爸爸其實一直守護著你」、「整個馬來西亞都在找你」、「真的很替你開心」、「上天一定聽到你的祈禱」、「願妳爸爸安息」。

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