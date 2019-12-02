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兔死狗烹！中共傀儡貪3.4億 前維族政治明星遭判無期

中國維族前政治明星、新疆自治區政府主席、能源局局長努爾‧白克力（Nur Bekri）被控收賄逾3.4億元，今（2）日遭判處無期徒刑、褫奪公權終身並沒收所有私人資產。（美聯社）

中國維族前政治明星、新疆自治區政府主席、能源局局長努爾‧白克力（Nur Bekri）被控收賄逾3.4億元，今（2）日遭判處無期徒刑、褫奪公權終身並沒收所有私人資產。（美聯社）

2019-12-02 21:03:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國前新疆自治區政府主席、國發改副主任兼能源局局長努爾‧白克力（Nur Bekri）曾被視為維吾爾族政治明星，如今被控收賄逾人民幣7910萬元（折合台幣約3.4億元），今（2）日中國遼寧瀋陽市中級人民法院判無期徒刑、褫奪公權終身並沒收所有私人資產。

綜合外媒報導，努爾‧白克力曾任烏魯木齊市長、新疆維吾爾自治區人民政府主席、中國國發改副主任兼能源局局長，今年5月遭控貪腐，指其於1998至2018年涉嫌以職務之便，直接或間接非法收取財物逾人民幣7910萬元（折合台幣約3.4億元）。

努爾‧白克力今年7月出庭受審時當庭認罪，對所為表示懊悔，今（2）日遼寧瀋陽市中級人民法院宣判，處白克力無期徒刑、褫奪公權終身並沒收所有私人財產。對此，白克力在庭上表示服從判決，不再上訴。

報導指出，法庭認為白克力受賄罪證確鑿且金額龐大，必須依法懲處，但有鑑於他到案後主動交代、認罪並表達悔意，可依法從輕處罰。

據悉，白克力曾在2014年投書媒體，稱新疆「在中共領導下取得了良好發展」，並在文中斥宗教極端思想為「社會獨瘤」，稱「此禍不除、新疆難安」；但白克力被世界維吾爾代表大會指為「中共傀儡」，不能代表維族人。其貪腐案遭舉報後，中國官方今年3月曾批評白克力「大搞家庭式腐敗」、「生活奢靡、貪圖享樂、道德敗壞、搞權色交易」。

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