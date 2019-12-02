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反制港人權法 中國：暫停美艦機赴港休整申請

美國總統川普簽署香港人權與民主法案。（檔案照）

美國總統川普簽署香港人權與民主法案。（檔案照）

2019-12-02 17:07:46

〔中央社〕針對美國總統川普簽署香港人權與民主法案，中國外交部發言人華春瑩今天表示，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，並對美國國家民主基金會等5家非政府組織實施制裁。

中國以拒絕美國軍艦戰機赴香港休整作為政治報復、並非第一次，此次反制措施的觀察點，在於遭點名的美國有關非政府組織在香港的外籍人員與資助活動，是否會遭港府採驅離或凍結活動等方式制裁。

據環球網，華春瑩今天下午在外交部例行記者會，主動宣布，中國政府針對美國執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法的中方制裁方式。

華春瑩表示，日前，美方不顧中方堅決反對，執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方已就此表明堅決態度。

針對美方無理行為，華春瑩稱，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

她重申，中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，中方將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港穩定繁榮，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

對於媒體提問，中方為何對美國的有關非政府組織進行制裁，華春瑩回應說，大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動。

她強調，這些非政府組織對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，必須付出應有代價。

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