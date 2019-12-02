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法新社︰今年前9月移居台灣港人暴增3成 投資增近1倍

香港「反送中」示威場合上，屢見民眾手持中華民國國旗。（法新社檔案照）

香港「反送中」示威場合上，屢見民眾手持中華民國國旗。（法新社檔案照）

2019-12-02 16:11:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》2日報導，延燒近半年的香港「反送中」風波，讓愈來愈多港人選擇移民，擁有民主制度的台灣更是許多人的首選。今年1至9月，移居台灣的港人相較於去年同期，成長將近30％，人數超過4千人；而對台投資更是增加將近1倍。

報導指出，對於受夠香港快步調生活、高不可攀房租的港人，台灣一直具有吸引力，這種情況今年更加明顯。27歲的Leonardo Wong在今年1月遷居台灣，上月開始在高雄為新餐廳尋覓店面。他說：「香港不再安全，你不曉得明天會發生什麼事。生活似乎再也回不去了，我們看不到香港將朝什麼樣的未來前進。」

41歲的前系統分析師周兆明（Chow Chung-ming，譯音）在台投資600萬台幣，已獲得居留證。他赴台有兩大因素，一是房租低廉，使他7月順利在高雄開了咖啡廳；二是台灣相較於香港更自由。他說：「在台灣，言論自由是『現在式』，人們可以票選總統和民意代表，這是港人沒有、且我也不認為有機會擁有的。」

許多港人相信，中國對香港「一國兩制」50年不變的承諾正逐漸萎縮，現有的自由將一一消失，直至香港完全融入「內地」。周兆明直言：「我想（北京）限縮港人自由的舉動會持續到完全變成『一國一制』為止。」

不過，報導也強調，港人即使移居台灣，也仍活在中國陰影下，因為北京正企圖吞併台灣，甚至不惜動用武力。許多已經離鄉背井的港人盼望，台灣能記取香港紛亂的教訓。周兆明就說：「我現在還不能投票，但我希望台灣人投給能夠守護台灣的候選人。」

9月移居台灣的Phoenix Law表示：「我希望台灣人在看到香港的情況後，能夠保持警戒，不要相信中共。中共的一言一行看似友善，但全都是謊言。」

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