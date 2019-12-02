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劍指中國 澳洲設立反間諜工作小組

打擊外國勢力干預 ，澳洲總理莫里森宣布澳政府成立情報專案小組。（法新社檔案照）

打擊外國勢力干預 ，澳洲總理莫里森宣布澳政府成立情報專案小組。（法新社檔案照）

2019-12-02 16:31:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管澳洲八卦小報《澳洲每日電訊報》大篇幅報導「澳洲情報當局認定中國共諜王立強價值不高」，但澳洲傳出多起中國間諜行動後，總理莫里森（Scott Morrison）2日宣布成立一個高階情報專案小組，打擊官員所稱的澳洲境內猖獗的外國干預情事。

據《法新社》報導，莫里森強調，這支新工作小組將參與澳洲高層情報議題，以瓦解並嚇阻任何對澳洲利益的破壞。此外，該工作小組也將督導通常負責海外威脅的情報機構與聯邦警力的協調合作，以查明、起訴或驅逐外國特務。

雖然並未點名中國，但莫里森說，外國干預來自許許多多不同的管道，並已逐步形成威脅。

但宣布成立這個專案小組之前，澳洲政府已著手調查自稱共諜的中國叛逃者王立強披露在澳洲從事諜報及秘密滲透的說詞。

相較於澳洲八卦報指稱王立強情報價值不高的報導內容缺乏具名來源，莫里森和澳洲政府情報局（ASIO）長柏格斯（ Mike Burgess ），先後具名在社群媒體上公開針對此事表態並強調其嚴重性。

伯格斯更在推特上強調「澳洲人民可以放心， ASIO在報導之前已經知道相關事情，並一直在積極進行調查，不過依照長期的慣例，並不會針對特殊的議題，包括人員或任何細節發表評論。

而澳洲設立反間諜工作小組之際，澳洲ASIO前首長路易士（Duncan Lewis）也指出，中國正以一種「潛伏性危害」和系統性的間諜活動，並運用關說影響力，想要「拿下」澳洲的政治體系。

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