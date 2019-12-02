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被詛咒的一代！1997年出生港人嘆...總是錯過人生大事

反送中示威導致多間香港大學取消畢業典禮，一名女性大學畢業生感嘆，自己人生的重要時刻總是被迫中斷。在香港，1997年出生的人都有相似的經驗。（美聯社）

反送中示威導致多間香港大學取消畢業典禮，一名女性大學畢業生感嘆，自己人生的重要時刻總是被迫中斷。在香港，1997年出生的人都有相似的經驗。（美聯社）

2019-12-02 16:53:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港上個月多間大學爆發警民衝突，警方狂射數千枚催淚彈，校園淪為戰場，外界譴責港警進入校園，多間大學也紛紛宣布取消畢業典禮及提早結束本學期。據港媒報導，一位22歲的香港女性大學畢業生表示，自己從小到大的重要時刻，總是被各種事件中斷。一連串的不幸也讓1997年（香港回歸）出生的人被稱為「被詛咒的一代」。

根據《南華早報》報導，今年從香港大學畢業的Wong表示，隨著大學成為示威衝突的戰場，香港大學取消原定於12月的畢業典禮，對於Wong來說，這就是她一生在遭遇的事故。

Wong表示，2003年SARS疫情席捲亞洲，她的幼稚園畢業典禮遭取消；2009年一所學校的12名學生感染了豬瘟病毒，她的小學畢業典禮延期；2014年因為佔中運動爆發，學校停課一週，當時她正準備大學考試；今年，因為反送中示威，大學畢業典禮被迫取消。

Wong對於自己一生的重要時刻總被打斷而感到感嘆，除了Wong，她的同齡人也都有類似生命經歷。這群人皆有一個共同點，即出生於1997年，也就是香港回歸的那年，使他們被稱為「被詛咒的一代」。

對此，一位名為「Ms Yu」女士在臉書上也發表類似的看法，列出了所有1997年出生的人錯過的人生重要時刻，「令人諷刺的是，從幼兒園到大學，他們一直受到影響」，Ms Yu希望這篇文章能「讓上一代的人了解年輕一代正經歷了些什麼」。

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