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玻璃心還沒碎完？人民日報再批美方煽動香港暴亂

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，中國官媒《人民日報》今日再發表題為《煽動暴亂踐踏人權必遭唾棄》的評論文章，文中怒批美方和14億中國人民作對。（資料照，法新社）

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，中國官媒《人民日報》今日再發表題為《煽動暴亂踐踏人權必遭唾棄》的評論文章，文中怒批美方和14億中國人民作對。（資料照，法新社）

2019-12-02 12:38:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，引發中國強烈反彈，中國官媒《人民日報》今日再發表題為《煽動暴亂踐踏人權必遭唾棄》的評論文章，文中怒批美方和14億中國人民作對，並稱美方一系列煽動暴亂的惡劣行徑必遭唾棄。

川普日前簽署《香港人權與民主法案》後，《人民日報》就曾在推特發文批評，美國反華勢力與香港反對派狼狽為奸，並稱《香港人權與民主法》稱為「是對香港同胞共同利益的嚴重損害，是對全體中國人民的直接挑釁」，根本是「害港」法案，要香港人認清「美國絕不是香港的恩主」。

《人民日報》今日刊出超過1300字、題為《煽動暴亂踐踏人權必遭唾棄》的評論文章，文中稱香港暴徒數月以來瘋狂打砸，肆意縱火、破壞公共交通、襲擊警察、殘害普通居民，但美方不顧中方多次嚴正交涉和強烈反對，悍然將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，該文痛批美方不斷煽風點火，為暴徒搖旗吶喊，不僅是和700多萬香港市民作對、和14億中國人民作對，並稱美方一系列煽動暴亂的惡劣行徑必遭唾棄。

該文也指出，暴徒正將香港推向恐怖主義的深淵，美國一些政客卻打著「人權與民主」的幌子，費盡心機顛倒黑白，對於「香港人權與民主法案」在美國國會迅速表決通過，同時香港暴力活動也不斷升級和蔓延，該文質疑這樣的「同步」恰好說明該法案壓根不是為了所謂「人權」和「民主」，而在為反中亂港分子撐腰打氣，給特區政府止暴制亂成心使絆，以及破壞人權民主、打壓中國發展。該文稱，「香港人權與民主法案」應改名為「支持香港暴力法案」，並批評美國一些政客大肆對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳，惡意抹黑「一國兩制」。

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