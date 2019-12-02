內蒙才爆鼠疫、再爆醜聞 植入性醫療器材走私逾6千萬元

內蒙古自治區包頭市市場監督管理局現場查扣非法走私醫療器材。（翻攝自微博）

2019-12-02 12:38:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古才爆鼠疫病例，現又見醫療隱患醜聞。根據中國相關單位查緝，內蒙古自治區日前在一處宅區查獲有人非法經營、囤積醫療器材，相關器材不乏人體植入性醫療器械，涉案金額逾1500萬元人民幣（約6500萬新台幣）。

綜合中媒報導，內蒙古自治區包頭市市場監督管理局獲悉當地住宅區中有一戶疑似涉及非法囤賣醫療器材的走私消息，經查後，在一處民宅內查獲人工膝關節、人工髖關節球頭、脛骨襯墊、骨水泥等植入性的高風險醫療器材，共34個品種，查扣545盒，數量驚人。

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囤銷這些器材的周姓嫌犯疑似以電腦、紙本帳冊紀錄大批醫療器材銷賣訊息；對此，中國相關單位執法人員當場查扣貨物、相關資料以及票據，全案尚待有關單位近一步調查。

此消息一出，隨即引發中國網友討論，紛紛質疑這批醫療器材是否合格？相關貨物是否已用於植入？後遺症及補救費用又應由誰來出？也有人質疑，查獲數量這麼多，應與不少醫院有買賣關係，要求相關單位嚴查；儘管如此，有關單位至今並未對器材合格與否、銷賣流向或相關案情資訊加以透漏。

被查扣的植入性醫療器材。（翻攝自微博）

走私醫療器材盒數高達545盒。（翻攝自微博）

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