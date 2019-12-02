廣州地鐵施工區道路塌陷掉2車、3人失聯 人未救先急填水泥

中國廣州市發生道路塌陷，不料，官方未先救人卻先填水泥，惹眾怒。圖為稱是失蹤人家屬提供掉入坑洞中，仍可見頭部，官方卻沒有立即救援。（圖擷取網路）

2019-12-02 08:27:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州市中心主幹道上，昨天上午發生地面連3次塌陷，最深處高達38公尺，據知掉入2車，疑有3人失聯，而令人難解的是，意外發生後，當地官方未先救人，而是擔心塌陷擴大而急填水泥，引發眾怒，直到昨晚才展開救人，不過至目前沒有進一步消息，懷疑可能凶多吉少。

綜合媒體報導，昨天上午9點半左右，廣州大道北與禺東西路交界處出現地面塌陷，而這地點正是廣州地鐵11號線沙河站的施工區，到下午1點10分，已知有1部清潔車及電動車掉進塌陷坑洞中，懷疑有3人受困，而首次塌陷區又連2次塌陷，致塌陷面積一再擴大，坑洞最深達38公尺，無法看到掉下去的車子。

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據了解，被困的3位失蹤人中，2位是從湖南到廣州工作的父子，兒子才剛結婚，孩子剛滿月，另一人還不知身份。

下午3點半，人還沒救出，主事該案的廣州地鐵就已經快速的用混凝土車透過吊臂向坑洞填混凝土，還對外宣佈是為免塌陷擴大。而據稱是失蹤父子家屬提供的現場照片，在初掉入坑洞時，還可以從坑洞中看到人頭，怒罵官方，為何沒有立即救援，而要快速回填？要求官方給個解釋。

到晚上9點多，廣州市官方答覆媒的說辭是「保證救援」，到今天凌晨5點多的消息，廣州地鐵說明，指已投入1100多人救援，避免塌陷擴大，且還在向下挖掘以救援受困人員。

未救人先填水泥的作為，也立即在中國網路上惹來強烈罵聲。

中國廣州市發生道路塌陷，不料，官方未先救人卻先填水泥，惹眾怒。圖為廣州交警微博圖片（圖擷取網路）

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