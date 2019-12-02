歐盟首位女主席上任 誓言讓歐洲成為冠軍

2019-12-02 00:21:02

〔中央社〕歐洲聯盟執委會史上首位女性主席范德賴恩今天正式上任，適逢「里斯本條約」生效10週年，她強調將負責任及竭盡所能打造一個更強大的聯盟，讓歐洲成為冠軍。

前德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）及前比利時總理米歇爾（Charles Michel）今天正式分別上任歐盟執委會主席及歐洲理事會主席，揭開歐盟未來5年新世代篇章。

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由於今天也是「里斯本條約」生效10週年，除范德賴恩及米歇爾外，還有歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）及歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde），4位歐盟機構領導人齊聚布魯塞爾舉行慶祝儀式並發表談話。

范德賴恩以一席紅色洋裝現身成為全場焦點，她表示今天是擔任新主席開始工作的最好日子，從此刻開始大家是「里斯本條約」的守護者，她的責任是好好守護歷任歐洲領導人所取得的成就，並打造一個讓下一代可以繼承的更強大聯盟。

她指出，歐洲除了是寶藏，更是一個承諾，在所有人每一天的努力凝聚下，過去10年內有數百萬人上街揮舞著歐盟旗，高唱歐盟之歌「歡樂頌」（Ode to Joy），這啟發和感動了無數人。

不過她強調，歐洲也在快速改變，她的責任是努力在各種變化下帶領歐洲公民實現夢想與抱負，讓歐洲成為冠軍。

而米歇爾則表示，今天要做的不只是回顧「里斯本條約」，也要以極大的熱情和希望慶祝新的開始，他將在前人奠下的堅實基礎上開始未來5年工作，推動充滿企圖心的歐洲議題。

今天儀式上也播放「歡樂頌」，最後由薩索里將「里斯本條約」複製本送給范德賴恩，歐盟展開史上首位女領導人時代。

歐盟會員國領袖2007年在葡萄牙首都里斯本簽署「里斯本條約」（Lisbon Treaty），待各國完成其國內程序，2009年12月1日正式生效，這項條約主要是簡化代表5億人口的歐盟各機構決策流程、強化歐洲議會的角色及提升歐盟的國際地位。

「里斯本條約」通過後，歐盟設立常任的歐盟理事會主席及新設外交和安全政策高級代表，提升歐盟對外發言份量。（編輯：林治平）

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