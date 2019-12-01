坐百萬美鈔富起來！ 俄羅斯藝術家聯手富豪打造發財寶座

藝術家謝爾琴科近日的創作「十倍發財寶座」，他將俄羅斯富豪里巴科夫提供的一百萬美金鈔票，塞進由厚6公分防彈玻璃製成的長椅內。（路透）

2019-12-02 00:25:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯藝術家謝爾琴科（Alexey Sergienko）近日與俄國富豪里巴科夫（Igor Rybakov）合作，推出一張由總價百萬美元的鈔票與防彈玻璃製作的椅子，並將該「發財寶座」放在莫斯科博物館「Artwork Residence」展出，讓參觀的人能夠藉此體會「坐擁百萬美金」的感受。

綜合媒體報導，藝術家謝爾琴科近日推出創作「十倍發財寶座」（ Money throne x10），他將俄羅斯富豪里巴科夫提供的一百萬美金鈔票，塞進由厚2.5英吋（6公分）防彈玻璃製成的長椅內。該張「百萬長椅」目前正在莫斯科的「Art Residence」展出，提供百萬美金鈔票的富豪里巴科夫表示，「十倍發財寶座能將念想乘以十倍，鼓勵人們擁抱金錢的能量，專注心力創造財富，讓俄羅斯能產出更多富豪」。

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根據外媒報導，創作「十倍發財寶座」的俄羅斯藝術家謝爾琴科，在2012年曾以製作一系列「總統普丁」的商品受到關注，而提供百萬美金現鈔的富豪里巴科夫，則是以「怪招炫富」來鼓勵他人追求財富而聞名，他10月初曾在一場演講會中，向現場觀眾豪撒2萬美金的現鈔。

目前該「發財寶座」正放在莫斯科博物館「Artwork Residence」展出，參觀的遊客能夠藉此機會體驗「坐擁百萬美金」的感受。（路透）

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