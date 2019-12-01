取締開車滑手機 澳洲AI道路監視系統啟用

澳洲新南威爾斯州使用AI技術的「手機偵測相機」道路監視系統12月1日正式啟用。圖為新州當局今年6月拍到一名駕駛人自己玩手機、讓副駕駛座乘客掌控方向盤的影像。（美聯社）

2019-12-02 00:10:04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州1日啟用人工智慧（AI）道路監視系統，全天候取締駕駛人是否在車內「手持使用」行動通訊裝置；該款「手機偵測相機」的安裝地點目前沒有公開，也沒有設立「前方有手機偵測相機」的警示標誌。

新南威爾斯州當局指出，不安裝警示標誌可讓用路人保有「我隨時可能被取締」的警覺，「這是一款能改變文化的取締系統」。根據新州交通規範，駕駛人在開車時可使用免持裝置撥打或接聽語音電話，但不可「手持使用」行動通訊裝置進行視訊通話、照相等。

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該取締系統使用人工智慧（AI）自動分析影像及檢測違規駕駛，一旦系統認定駕駛人非法使用手機，將把相關影像轉由專人判定處理。取締系統1日正式啟用，前3個月為寬限期，在寬限期內被拍到違規使用手機的駕駛人將收到警告信，但不會被罰款。

寬限期過後，違規駕駛將被處以344澳幣（約7248台幣）罰金；在學區內遭取締者，違規罰金為457澳幣（約台幣9628元）。該系統今年稍早試行階段期間，曾在850萬輛次中揪出10萬名違規駕駛，他們有的在滑臉書、發訊息，還有一名駕駛人自己玩手機、讓副駕駛座的乘客掌控方向盤。

新南威爾斯州是澳洲首個推行「手機偵測相機」的行政區，現已有其它州省或行政區對該款系統表達高度興趣。這項技術頗受到全球交通運輸當局關注，前景看好；荷蘭當局今年十月已推出類似的系統，取締在車內「手持使用」行動通訊裝置的駕駛人。

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