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「她不是處女！」 印尼17歲體操選手被踢出國家隊

印尼17歲體操運動員原訂11月26日前往菲律賓參加2019年東南亞運動會，卻疑似在11月中旬被教練以「不再是一名處女」取消資格。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

印尼17歲體操運動員原訂11月26日前往菲律賓參加2019年東南亞運動會，卻疑似在11月中旬被教練以「不再是一名處女」取消資格。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2019-12-01 21:51:05

〔即時新聞／綜合報導〕印尼17歲體操運動員薩妮亞（Shalfa Avrila Sania）原訂11月26日前往菲律賓參加2019年東南亞運動會，但在11月中旬疑似被教練以「不是一名處女」取消資格。印尼官方否認這種說法，稱將薩妮亞踢出隊伍是「考量選手表現與紀律的問題」。

綜合媒體報導，律師莫克拉斯（Imam Moklas）表示，11月中旬，薩妮亞父母接到教練電話，教練以「不是處女」為由開除薩妮亞，並要求父母將孩子帶回家，為了證明女兒清白，薩妮亞的父母甚至帶薩妮亞去婦產科檢查，以證明薩妮亞的處女膜仍完好無損，更將此報告結果發送給印尼體育部抗議教練以毫無根據的誹謗解雇薩妮亞。

薩妮亞的母親稱，女兒自從小學二年級成為一名體操運動員以來，至今已獲得近50張獎牌，不可能是因為表現不好被除名。她在當地媒體採訪時表示，教練告訴她「你的女兒總和男朋友外出到很晚才歸隊」，在盤問後教練認定薩妮亞已經「不是處女」。

對此，印尼體育部發言人加托·德瓦·布羅托（Gatot S. Dewa Broto）指出，取消薩妮亞的訓練資格，是因為考量選手表現與紀律的問題，但也表示如果教練是因為運動員的童貞問題而取消薩妮亞的資格，「將會採取堅定的行動，因為這是一件關乎隱私與尊嚴的重要問題，與運動表現無關。」

印尼是全世界穆斯林人口最多的國家，部分地區至今仍高度重視女性貞操。

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