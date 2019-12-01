為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

颱風攪局東南亞運動會 菲律賓撤離數千人

東南亞運動會正在菲律賓舉行，但卻碰到北冕颱風攪局。（歐新社）

東南亞運動會正在菲律賓舉行，但卻碰到北冕颱風攪局。（歐新社）

2019-12-01 17:50:46

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風北冕正逼近菲律賓，預計將帶來強風豪雨，威脅到舉行東南亞運動會的比賽場地，當地官員今（1）日表示，當局已開始撤離數千人。

《法新社》報導，天氣預報員預計，北冕颱風將在週一晚上或週二上午登陸菲律賓，屆時瞬間最大陣風可能達每小時170公里、最大平均風速每小時140公里。

北冕颱風暴風圈已在週六晚上進入菲國領海，當時總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）正和菲國傳奇拳王巴喬（Manny Pacquiao），為東南亞運動會舉行揭幕儀式。

今年東運會從11月30日至12月11日，賽事分散至克拉克（Clark）、馬尼拉（Manila）和蘇比克（Subic）等城市，將在數十個場地舉行56個運動項目的賽事。

主辦單位表示，他們有制定颱風緊急計畫，包括可能取消戶外賽事。這些戶外比賽多半在呂宋島舉行。

呂宋島比科爾大區（Bicol）中部有一些地方政府已開始撤離民眾，約3000到4000人已進入避難中心，當地政府表示，人數可能會再上升。另外，預計颱風將帶來豪雨，一些城鎮已宣布明後天停班停課。

北冕颱風將在週一晚上或週二上午登陸菲律賓，屆時瞬間最大陣風可能達每小時170公里、最大平均風速每小時140公里。（圖擷取自中央氣象局網頁）

北冕颱風將在週一晚上或週二上午登陸菲律賓，屆時瞬間最大陣風可能達每小時170公里、最大平均風速每小時140公里。（圖擷取自中央氣象局網頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中颱北冕威力上看強颱！恐加強冷空氣南下 北東下週濕冷一週
2019-11-28 10:28

中颱北冕威力上看強颱！恐加強冷空氣南下 北東下週濕冷一週
北冕生成第3次11月6颱平最高紀錄 專家：今年海洋暖、冷得晚
2019-11-26 11:07

北冕生成第3次11月6颱平最高紀錄 專家：今年海洋暖、冷得晚
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況
通勤要花6小時！ 馬尼拉近半上班族不想住家裡
2019-11-06 18:45

通勤要花6小時！ 馬尼拉近半上班族不想住家裡
跳水「重摔」超級糗 菲選手：自己看到也笑了
2015-06-12 15:37

跳水「重摔」超級糗 菲選手：自己看到也笑了
中火減煤 明年朝1260萬公噸努力

中火減煤 明年朝1260萬公噸努力

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播