颱風攪局東南亞運動會 菲律賓撤離數千人

東南亞運動會正在菲律賓舉行，但卻碰到北冕颱風攪局。（歐新社）

2019-12-01 17:50:46

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風北冕正逼近菲律賓，預計將帶來強風豪雨，威脅到舉行東南亞運動會的比賽場地，當地官員今（1）日表示，當局已開始撤離數千人。

《法新社》報導，天氣預報員預計，北冕颱風將在週一晚上或週二上午登陸菲律賓，屆時瞬間最大陣風可能達每小時170公里、最大平均風速每小時140公里。

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北冕颱風暴風圈已在週六晚上進入菲國領海，當時總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）正和菲國傳奇拳王巴喬（Manny Pacquiao），為東南亞運動會舉行揭幕儀式。

今年東運會從11月30日至12月11日，賽事分散至克拉克（Clark）、馬尼拉（Manila）和蘇比克（Subic）等城市，將在數十個場地舉行56個運動項目的賽事。

主辦單位表示，他們有制定颱風緊急計畫，包括可能取消戶外賽事。這些戶外比賽多半在呂宋島舉行。

呂宋島比科爾大區（Bicol）中部有一些地方政府已開始撤離民眾，約3000到4000人已進入避難中心，當地政府表示，人數可能會再上升。另外，預計颱風將帶來豪雨，一些城鎮已宣布明後天停班停課。

北冕颱風將在週一晚上或週二上午登陸菲律賓，屆時瞬間最大陣風可能達每小時170公里、最大平均風速每小時140公里。（圖擷取自中央氣象局網頁）

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