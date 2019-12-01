聯國官員促港府獨立調查警暴 中國怒批：干涉內政

聯合國人權事務高級專員巴舍萊發表文章，促港府獨立調查警察濫暴，中國則痛批其干涉內政。（路透）

2019-12-01 17:35:02

〔即時新聞／綜合報導〕反送中期間香港警察被控濫用暴力的事件層出不窮，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）11月30日在《南華早報》刊文，敦促香港政府獨立調查港警濫暴，並與各界對話，化解對立。對此，中國代表團聲明痛批，巴舍萊是在干涉中國內政

根據《南華早報》報導，巴舍萊表示，根據她的經驗，面對大規模示威活動，盡可能廣泛對話是唯一的解決方法。民眾對經濟、社會、政治及其他不平等現象的挫折感，以及社會上激烈的對立與恐懼，必須在開放與包容的過程中解決。

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巴舍萊表示，港府要採取重新建立香港人信任感的措施，包含針對警察過度使用武力的情況，進行由法官領導、獨立且公正的調查，這對於恢復市民信任、修補社會裂痕及和平解決問題非常重要。巴舍萊強調，獨立調查不會損害警方形象，反而顯示香港警隊遵循法治及武力使用的規定，並接受審查及問責。

巴舍萊指出，11月24日區議會的選舉，香港人已發出響亮而明確的訴求，港府應以決心與勇氣，出面解決棘手的問題。巴舍萊認為，港府盡快與社區領袖、學生、商業團體、工會、各黨派領導、民間組織、學者等，進行有意義、包容的長時間對話。

對於巴舍萊的投書，中國駐日內瓦代表團發言人陳亞歐發聲明批評，指她干涉中國內政，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，中方對此堅決反對，已向巴舍萊及人權事務高級專員辦事處提出交涉與抗議。

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