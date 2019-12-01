新品種蘋果在美上市！ 甜脆多汁可在冰箱放1年

美國新品種蘋果Cosmic Crisp今（1日）上市，最大的噱頭就是可在冰箱裡存放1年。（美聯社）

2019-12-01 15:23:41

〔即時新聞／綜合報導〕想吃嗎？美國新品種蘋果Cosmic Crisp今（1日）上市，標榜著扎實、多汁、甜脆，因為果皮上細小白色斑點類似於星空而得名，不過最大的噱頭就是可在冰箱裡存放1年。

據《BBC》報導，Cosmic Crisp是由密脆（Honeycrisp）和進取（Enterprise）兩種蘋果雜交育種而來，由華盛頓州立大學（Washington State University）於1997年首次栽種，如今終於投入市場。

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共同主持蘋果育種計劃的伊凡斯（Kate Evans）指出，Cosmic Crisp是一款超脆的蘋果，果肉相對起來較為扎實，味道達到甜與酸的完美平衡，而且非常多汁。伊凡斯強調，Cosmic Crisp果肉很慢才會變成褐色，若在冷藏室裡保存良好，放10至12個月都不是問題。

未來的10年內，只有華盛頓州的果農才能栽種Cosmic Crisp蘋果樹，目前果樹約有1200萬棵，美政府嚴格禁止在其他地方種植。

蘋果是美國第二大暢銷的水果，僅次於香蕉，其最大的產地就在華盛頓州，不過目前該州的五爪蘋果和金冠蘋果受到紅粉佳人與皇家加拉等蘋果品種的衝擊。

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