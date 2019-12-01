為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

新品種蘋果在美上市！ 甜脆多汁可在冰箱放1年

美國新品種蘋果Cosmic Crisp今（1日）上市，最大的噱頭就是可在冰箱裡存放1年。（美聯社）

美國新品種蘋果Cosmic Crisp今（1日）上市，最大的噱頭就是可在冰箱裡存放1年。（美聯社）

2019-12-01 15:23:41

〔即時新聞／綜合報導〕想吃嗎？美國新品種蘋果Cosmic Crisp今（1日）上市，標榜著扎實、多汁、甜脆，因為果皮上細小白色斑點類似於星空而得名，不過最大的噱頭就是可在冰箱裡存放1年。

《BBC》報導，Cosmic Crisp是由密脆（Honeycrisp）和進取（Enterprise）兩種蘋果雜交育種而來，由華盛頓州立大學（Washington State University）於1997年首次栽種，如今終於投入市場。

共同主持蘋果育種計劃的伊凡斯（Kate Evans）指出，Cosmic Crisp是一款超脆的蘋果，果肉相對起來較為扎實，味道達到甜與酸的完美平衡，而且非常多汁。伊凡斯強調，Cosmic Crisp果肉很慢才會變成褐色，若在冷藏室裡保存良好，放10至12個月都不是問題。

未來的10年內，只有華盛頓州的果農才能栽種Cosmic Crisp蘋果樹，目前果樹約有1200萬棵，美政府嚴格禁止在其他地方種植。

蘋果是美國第二大暢銷的水果，僅次於香蕉，其最大的產地就在華盛頓州，不過目前該州的五爪蘋果和金冠蘋果受到紅粉佳人與皇家加拉等蘋果品種的衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
水果攤再爆坑殺觀光客 他爆：士林夜市7攤同老闆
2019-09-23 19:02

水果攤再爆坑殺觀光客 他爆：士林夜市7攤同老闆
1袋水果1089元！士林夜市水果攤再爆坑殺韓客
2019-09-23 06:37

1袋水果1089元！士林夜市水果攤再爆坑殺韓客
信義「嘉和.」萬坪435藝文特區首排

信義「嘉和.」萬坪435藝文特區首排
藝術級「玩食物」 西瓜經他巧手竟成張牙舞爪的「猛毒」！
2019-08-30 19:30

藝術級「玩食物」 西瓜經他巧手竟成張牙舞爪的「猛毒」！
「果后」山竹進口再等等 防檢局曝光原因...
2019-08-15 20:21

「果后」山竹進口再等等 防檢局曝光原因...
中火減煤 明年朝1260萬公噸努力

中火減煤 明年朝1260萬公噸努力

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播