墨西哥槍戰衝突 毒梟、警方至少14死

墨西哥警方和毒梟發生激烈衝突，超過一小時的槍戰造成至少14人死亡。（法新社）

2019-12-01 14:29:58

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥北部發生激烈槍戰，至少14人在衝突中身亡。北部科阿韋拉州（Coahuila）的當局表示，幫派衝突使緊張局勢加劇，墨西哥安全部隊在美國邊境附近的一個小鎮，槍戰中擊斃多名嫌疑的毒梟槍手。

綜合外媒報導，在美國總統川普公開稱墨西哥毒梟是恐怖份子的數日後，在當地時間11月30日週六的白天發生衝突，10名毒梟持槍人員和4名警方人員在槍戰中喪命。北部科阿韋拉州政府聲明表示，警方在11月30日中午與一群武裝分子在彼德拉斯內格拉斯（Piedras Negras）西南約40英里（65公里）的小鎮，與駕駛皮卡車的毒梟發生衝突。

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州長里克爾梅（Miguel Angel Riquelme）在子彈密布的辦公室外面表示，州政府已果斷採取行動，對付毒梟武裝分子。並提到，此次行動共有4名警察被殺，6名受傷。里克爾梅也表示，槍戰持續了1個多小時，毒梟集團10名槍手被殺，3人被安全部隊追捕，警方也試圖從此獲得更多該毒梟成員的資訊。

川普在日前的採訪中表示，計劃將墨西哥毒梟歸類為恐怖組織。引發了人們的擔憂，認為此舉可能成為美國試圖單方面干預墨西哥的序幕。

墨西哥總統歐布拉多（Lopez Obrador）日前表示，將不會接受任何外國勢力試圖干預墨西哥國內處理暴力犯罪、毒梟問題。里克爾梅也表示，墨西哥不需要干預。墨西哥所需要的只有團結合作。並且堅信國家有能力戰勝罪犯。

美國司法部長巴爾（William Barr）也將於下週訪問墨西哥，討論安全合作。

槍戰持續超過一個小時，當地多處建築慘遭彈襲。（美聯社）

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