知道我的名字 張曉夏勇敢寫出被性侵的故事

張曉夏（Chanel Miller）把遭性侵的經歷寫成書《知道我的名字（Know My Name）》，獲時代雜誌推薦為今年的10大佳作之一。（美聯社檔案照）

2019-12-01 20:00:49

〔中央社〕在史丹佛大學校園一角有兩個小匾牌，記錄並提醒一起性侵案，而受害人張曉夏在隱姓埋名3年多，把親身故事寫成書「知道我的名字」，獲時代雜誌推薦為今年的10大佳作之一。

小小的匾牌上寫著「你奪走我的價值、我的隱私、我的力氣、我的時間、我的安全、我的親密關係、我的自信、我的聲音，直到今天」。這句話來自中美混血的米勒（Chanel Miller）、中文名張曉夏之前在法院宣讀的受害聲明。

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2015年她遭到性侵的校園地點，有人匿名摘出她的句子，立了一塊小匾牌在花園中；而同樣的文字，於兩個月前，也被安在旁邊一張休憩椅的椅背上。

她於9月24日出版的書「知道我的名字」（Know My Name）、連同一只紅色的平安符，在今天蕭瑟風雨的天氣中，靜靜地躺在椅子上。

儘管史丹佛大學曾表明相關的標示並非來自校方，但也沒有進行移除。

時間回到2015年1月，張曉夏剛從加州大學聖巴巴拉分校（UC Santa Barbara）畢業沒多久，回到父母位於巴羅艾托（Palo Alto）的家。

她受邀參加在史丹佛大學校園舉行的派對，離開派對後，她在垃圾桶邊醉倒，遭史丹佛游泳隊的明星運動員特納（Brock Turner）性侵。

正好有兩位男性研究生騎車經過，見義勇為、制伏加害人、協助報警，她被送往醫院。隔年特納被判6個月監禁、3年緩刑，但是在3個月後就被釋放。

張曉夏的身分先前一直沒有曝光，她自認需要保護隱私和復原的空間，在先前美國媒體的報導中，她化名為愛蜜莉多伊（Emily Doe）。她之後朝九晚五上班，連同事都不知道她就是性侵事件中的受害者。

「在法院的時候覺得自己受到懲罰、羞辱，像是個物品」。她告訴時代雜誌（Time），她沒有機會表達內心的痛苦、發出自己的聲音，這讓她難受。

2016年她受到「我也是」（#MeToo）反性侵、反性騷擾運動的啟發，再加上她在法庭宣讀的受害聲明全文7200字，被美國知名的新聞聚合網站Buzzfeed刊登轉傳，出版商找她寫書。

從一個隱姓埋名的性侵受害者，到作品被11月底的時代雜誌推薦，今年27歲的張曉夏也告訴網路媒體theSkimm，寫作讓她重新看自己、走出事件，而不是一個被標籤的人，並藉以鼓舞其他受害者，活出自己真實的價值。

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