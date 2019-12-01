破紀錄！美黑色星期五網購消費額近2300億

美國11月29日的「黑色星期五」（Black Friday）網購今年達到破紀錄的74億美元（約新台幣2277億元）。（法新社）

2019-12-01 10:10:56

〔即時新聞／綜合報導〕奧多比分析公司（Adobe Analytics）昨日公佈數據顯示，美國11月29日的「黑色星期五」（Black Friday）網購今年達到破紀錄的74億美元（約新台幣2277億元），較去年成長19.6%，是有史以來第2高的單日網購消費額，僅略低於去年「網購星期一」（Cyber Monday）的79億美元（約新台幣2430億元）。

《法新社》報導，奧多比分析公司分析美國100大線上零售商當中80家的交易後得出上述數據。今年的「黑色星期五」有39%的線上交易透過智慧型手機下單，較去年成長21%。

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數據顯示，最熱門玩具包括LOL驚喜寶貝蛋娃娃（L.O.L. Surprise dolls）和迪士尼「冰雪奇緣2」（Frozen 2）相關產品；最暢銷電玩是「國際足盟大賽20」（FIFA 20）、「勁爆美式足球20」（Madden 20）和任天堂Nintendo Switch；最受歡迎電器產品則為蘋果筆電、AirPods無線耳機和三星電視。

另外，奧多比分析公司指出，11月28日感恩節當日，美國消費者線上消費額達42億美元（約新台幣1292億元）。奧多比分析估計，今年的「網購星期一」消費額將達到破紀錄的94億美元（約新台幣2,892億元）銷售額，較去年成長近19%。「網購星期一」指的是每年感恩節過後的第1個星期一。

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