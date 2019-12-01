裏海天然氣輸歐洲 艾爾段促東地中海能源合作

2019-12-01 00:53:01

〔中央社〕中亞裏海地區的天然氣正式輸往歐洲，標誌區域能源地緣政治一項里程碑。土耳其總統艾爾段今天在儀式中呼籲牽涉東地中海事務各方以能源作為合作，而不是衝突的工具。

「跨安納托利亞天然氣管道」（Trans Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP）與「跨亞得里亞海天然氣管道」（Trans Adricatic Pipeline, TAP）今天正式連通供氣，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）出席在土耳其靠近希臘的邊城艾迪尼（Edirne）舉行的儀式。

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歐洲聯盟為降低對俄羅斯能源依賴，推動「南方天然氣走廊」（Southern Gas Corrido, SGC）工程，將亞塞拜然裏海沿岸地區的天然氣輸往土耳其和南歐地區，TANAP和TAP都是SGC計畫下的天然氣管道。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，TANAP在土耳其與喬治亞邊境接收裏海天然氣，經土耳其20個省、67個行政區後，於土耳其和希臘邊境透過TAP輸往希臘和阿爾巴尼亞，經亞得里亞海抵義大利。今天的儀式象徵裏海天然氣輸往歐洲，標誌區域能源地緣政治一項里程碑。

被稱為「能源絲路」（Silk Road of energy）的TANAP和TAP管道分別長達1850公里和878公里，耗時7年半完工，每年將分別對土耳其、對歐洲提供60億立方公尺、100億立方公尺的天然氣。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段在這個極具能源戰略意義的儀式中致詞說，「有關東地中海能源分享的事，有些人訴諸威脅性言語和勒索政策。沒有任何國家高於國際法」、「土耳其不會屈服於這些事情」。

艾爾段說：「我呼籲牽涉東地中海的所有各方，讓我們把能源當作合作，而不是衝突的工具，不要採取會讓區域付出代價的手段。」

土耳其派出兩艘鑽井船、兩艘探勘船在東地中海賽普勒斯島附近海域執行能源鑽探作業，引發爭議，並遭到歐盟制裁。

艾爾段今天強調，不可能在此一議題上將土耳其「驅逐」。他說，「這些船會繼續執行任務」、「土耳其不會讓其他人破壞它和北賽普勒斯土耳其共和國的利益」。

他以土耳其與利比亞日前達成的協議為例，強調土耳其的鑽探活動可帶來和平與繁榮。艾爾段指的是土耳其28日與獲國際承認的利比亞政府簽署協議，相互承認對方的專屬經濟區。

艾爾段今天並宣布，連接土耳其和俄羅斯的天然氣管道「土耳其溪」（TurkStream）計畫定2020年1月8日在伊斯坦堡舉行揭幕儀式。這條長達917公里的黑海海底管道料將加深安卡拉對莫斯科的能源依賴。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可望出席儀式。（編輯：劉學源）

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