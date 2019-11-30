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中美俄角力加深北極緊張 格陵蘭列丹麥國安首要議題

格陵蘭和該島外海的冰山。（法新社）

格陵蘭和該島外海的冰山。（法新社）

2019-11-30 23:52:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕丹麥國防情報局（FE）11月29日發表報告，指俄羅斯、中國和美國等大國之間的強權角力正在北極地區上演，加深該區域緊張，也因此，丹麥首次將位於北極圈內的自治領地格陵蘭列為國家安全首要議題，優先於恐怖主義和網路犯罪。

北極水域適航性因全球暖化造成融冰而提高之際，國際間正競相爭奪這片極區的航運、礦藏經濟和戰略利益，也因此帶動位於北美、歐洲之間的格陵蘭戰略重要性。FE局長芬德森（Lars Findsen）說，「強權在北極地區的利益，直接衝擊、也愈加顯著影響丹麥」，儘管北極國家有避免此區域安全政策不同調的共識，但是在軍事上越來越聚焦北極，「俄羅斯、美國和中國等大國之間的權力遊戲正在上演，加深此區域緊張」。

俄羅斯、丹麥、美國和加拿大在北極區有彼此衝突的領土主張。報告指出，俄羅斯強化在北極軍事活動和實力，增加丹麥致力維持北極為國際合作區域、透過政治協商解決任何潛在問題的困難，「這基本上驅使其他北極沿岸國家也開始強化自身區域武力」。

自稱為「近北極國家」的中國，也對於擴大取得北極未開發資源、透過「北極航道」（Northern Sea Route）加速貿易，懷有野心。芬德森說，中國愈加利用科學研究名義進入該區域，但是中國的研究探勘不只是為了科學，而是有「雙重目的」，「我們觀察中國在北極的研究活動，發現中國軍方越來越興致勃勃參與這些研究。」

礦藏豐富的格陵蘭為丹麥一部分，但是享有高度自治，包括簽署重大商業協議，總部設於澳洲的格陵蘭礦業公司（Greenland Minerals Ltd）和中國盛和資源控股公司，合作開採格陵蘭南部柯瓦內灣（Kvanefjeld）礦床稀土就是一例；該礦區估計蘊藏1100萬噸稀土氧化物，中國央企「中國核工業集團」（CNNC）也參與此計畫。

北極地區正上演美國、中國和俄羅斯之間的大國權力遊戲。圖為今年8月一艘船航行在格陵蘭東方海域。（美聯社）

北極地區正上演美國、中國和俄羅斯之間的大國權力遊戲。圖為今年8月一艘船航行在格陵蘭東方海域。（美聯社）

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