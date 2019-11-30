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港人3訴求支持度全下滑ㅤ矛頭仍指港府應負最大責任

香港民意機構調查顯示，香港人對於成立獨立調查委員會、重組警隊以及特首林鄭月娥辭職等訴求，支持度仍高。（法新社）

香港民意機構調查顯示，香港人對於成立獨立調查委員會、重組警隊以及特首林鄭月娥辭職等訴求，支持度仍高。（法新社）

2019-11-30 23:30:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港返送中運動至今接近半年，香港民意機構調查顯示，香港人對於成立獨立調查委員會、重組警隊以及特首林鄭月娥辭職等訴求，支持度仍高。不過，比起月前的調查已呈現下降態勢。

根據《立場新聞》今日報導，香港民意研究所於本月21日至26日進行本次調查，在時間上跨過了香港區議會選舉的期間。報導指出，此次調查結果顯示，親政府陣營有所鞏固，多項數據都向政府方向移動；市民對政府仍然極度不滿，也普遍認為政府要為抗爭帶來的後果負責；市民漸漸認為抗爭不會因為打壓而減退，開始預期政府會讓步。

對於成立獨立調查委員會、重組警隊以及特首林鄭月娥辭職此三項訴求支持度分別為，84%、64%以及69%，較上月調查時的88%、69%以及73%皆呈現略微下降的趨勢。

對於警方與示威者武力升級的責任歸屬，高達7成受訪者認為特區政府應負最大責任，其次為香港警方、中央政府，示威者則排名第4。

對於反送中運動未來將何去何從，主流民意認為「政府做出充分讓步令抗爭行動停止」為最大宗，「香港政府做出強力鎮壓另抗爭行動不能繼續」位列第二，「抗爭行動自己逐漸消散」排名第三。

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