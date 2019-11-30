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鴨群踏雪「太冷」衝回穀倉 超萌影片背後有可憐故事

網路瘋傳的影片中，木製穀倉的門打開後，一群鴨子興奮地呱呱大叫、拍著翅膀衝到戶外，不過沒幾秒，就發現雪地實在太冷，幾隻鴨子率先衝回穀倉後，整群鴨子連忙又跳又衝跟著跑回。（擷取自「Sanctuary at SHO」）

網路瘋傳的影片中，木製穀倉的門打開後，一群鴨子興奮地呱呱大叫、拍著翅膀衝到戶外，不過沒幾秒，就發現雪地實在太冷，幾隻鴨子率先衝回穀倉後，整群鴨子連忙又跳又衝跟著跑回。（擷取自「Sanctuary at SHO」）

2019-11-30 22:02:44

〔即時新聞／綜合報導〕社交平台近日瘋傳一段影片，影片中一群鴨子從穀倉中踏上雪地，結果發現太冷，立刻衝回屋內。這段可愛的影片立刻引起網友轉傳，不過，其實這群鴨子有著悲慘身世，牠們本來很有可能成為其他肉食動物的食糧。

從網路瘋傳的影片可見，木製穀倉的門打開後，一群鴨子興奮地呱呱大叫、拍著翅膀衝到戶外，不過沒幾秒，就發現雪地實在太冷，在幾隻鴨子率先衝回穀倉後，整群鴨子連忙又跳又衝，匆忙奔回穀倉。可愛的模樣也令錄影者哈哈大笑。

影片中的鴨子其實是住在美國佛蒙特州、擁有1300英畝的永耕森林農場「Sanctuary at SHO」中的鴨子保護區，影片曝光後，有將近1000萬觀看次數，農場更因此收到民眾捐款。不過，其實這些鴨子來到保護區之前，原本都面臨成為其他動物糧食的下場。

保護區的工作人員3年前向農民買米時，發現農民會在稻田中飼養大量的小鴨子，讓牠們吃掉田中害蟲與雜草，隨著收成季節來到，鴨子也會開始吃正在成長中的稻米。此時，農夫會將漸漸長大鴨子賣掉，農夫們透露，被買走的鴨子將會成為鱷龜等肉食性動物的食物，或是被加工製成狗糧。

保育區工作人員不忍小鴨成為農業利用的犧牲品，因此收養了數百隻鴨子，從2016年8月成立鴨子保護區，希望牠們不要被殘忍犧牲，能夠快樂的度過餘生。永耕森林農場認為，不少動物都在農業中為人類帶來貢獻，卻遭到殘忍對待，他們希望能探究出一種人與動物相處的新模式。

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