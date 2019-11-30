旅客海邊曬日光浴 驚見偷渡客小船登陸

船隻停靠西班牙加那利群島海灘，當地遊客協助救援人員照顧偷渡客。（路透社）

2019-11-30 16:04:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前有旅客在西班牙加那利群島（Canary Islands）的海邊上曬日光浴時，看見一旁有小船被沖上岸，而船內載著20多名的偷渡客，其中還包含兒童、嬰兒和孕婦，皆處於筋疲力盡的狀態，好心的旅客們見狀趕緊送上飲水、食物和保暖物，所幸皆無大礙。

綜合外媒報導，船隻停靠在加那利群島阿吉拉海灘（Aguila beach）的岩石處，偷渡客皆已筋疲力盡、寒冷甚至有人處於休克狀態。海邊的旅客和救援人員，為這些移民者提供了毯子、食物和水。

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紅十字會人員表示，這些移民者來自北非和撒哈拉以南非洲地區，移民者告訴紅十字會救援人員，這艘船花費6天時間在洶湧的海域航行，才抵達這座海灘。這艘小船承載了包括12名男子、8名婦女和3名兒童，其中6名已被送往當地醫院接受治療。

紅十字會成員羅德里格斯表示，海邊的遊客是第一個向移民者提供幫助的人，他們在看到飢餓的嬰兒後，為其提供食物、水和牛奶。他們還為全身濕透的移民者提供了衣服。

根據西班牙內政部的數據，到11月中旬，大約有2萬7594人移民到達西班牙，比去年同期減少了50％以上。但是，加那利群島這個受歡迎的旅遊目的地的入境人數增加了22％，到今年11月中旬為止，今年迄今已有1493名移民到達。

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