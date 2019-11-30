為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

旅客海邊曬日光浴 驚見偷渡客小船登陸

船隻停靠西班牙加那利群島海灘，當地遊客協助救援人員照顧偷渡客。（路透社）

船隻停靠西班牙加那利群島海灘，當地遊客協助救援人員照顧偷渡客。（路透社）

2019-11-30 16:04:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前有旅客在西班牙加那利群島（Canary Islands）的海邊上曬日光浴時，看見一旁有小船被沖上岸，而船內載著20多名的偷渡客，其中還包含兒童、嬰兒和孕婦，皆處於筋疲力盡的狀態，好心的旅客們見狀趕緊送上飲水、食物和保暖物，所幸皆無大礙。

綜合外媒報導，船隻停靠在加那利群島阿吉拉海灘（Aguila beach）的岩石處，偷渡客皆已筋疲力盡、寒冷甚至有人處於休克狀態。海邊的旅客和救援人員，為這些移民者提供了毯子、食物和水。

紅十字會人員表示，這些移民者來自北非和撒哈拉以南非洲地區，移民者告訴紅十字會救援人員，這艘船花費6天時間在洶湧的海域航行，才抵達這座海灘。這艘小船承載了包括12名男子、8名婦女和3名兒童，其中6名已被送往當地醫院接受治療。

紅十字會成員羅德里格斯表示，海邊的遊客是第一個向移民者提供幫助的人，他們在看到飢餓的嬰兒後，為其提供食物、水和牛奶。他們還為全身濕透的移民者提供了衣服。

根據西班牙內政部的數據，到11月中旬，大約有2萬7594人移民到達西班牙，比去年同期減少了50％以上。但是，加那利群島這個受歡迎的旅遊目的地的入境人數增加了22％，到今年11月中旬為止，今年迄今已有1493名移民到達。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
都回家了...英貨櫃車偷渡39死 全數遺體運抵越南
2019-11-30 14:47

都回家了...英貨櫃車偷渡39死 全數遺體運抵越南
不怕死！荷蘭貨船冷凍櫃內藏25偷渡客
2019-11-21 00:28

不怕死！荷蘭貨船冷凍櫃內藏25偷渡客
遠東新多元創新布局 2020變中求穩

遠東新多元創新布局 2020變中求穩
偷渡客泳渡英吉利海峽 途中失溫遭渡輪救起
2019-11-12 12:18

偷渡客泳渡英吉利海峽 途中失溫遭渡輪救起
英再破獲貨車藏人 司機、15名偷渡客全數被捕
2019-11-08 10:41

英再破獲貨車藏人 司機、15名偷渡客全數被捕
新竹國賓大飯店主打年終住房專案

新竹國賓大飯店主打年終住房專案
又一起！希臘冷藏車發現41偷渡客 8人送醫
2019-11-05 00:09

又一起！希臘冷藏車發現41偷渡客 8人送醫
外籍男想藉起落架偷渡 移民署：有中轉可能
2019-11-04 10:25

外籍男想藉起落架偷渡 移民署：有中轉可能

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播