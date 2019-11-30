北約關係緊張 土耳其指控馬克宏支持恐怖主義

土耳其法國關係緊張，艾多根怒批馬克宏助長恐怖主義。（法新社）

2019-11-30 11:35:22

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其外交大臣卡夫蘇格魯（Mevlut Cavusoglu）日前駁斥法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對土耳其在敘利亞針對庫德人民兵進攻的批評，並稱馬克宏是恐怖主義的支持者。

綜合外媒報導，土耳其上個月對敘利亞的庫德人領導的部隊發動了進攻，使得北約內部爭端不斷，馬克宏一再批評土耳其的進攻。馬克宏日前表示，土耳其的行動危及反IS聯盟的行動。

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土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）則怒批馬克宏不了解敘利亞目前所面臨的危機，表示馬克宏缺乏經驗不知道反恐鬥爭是什麼。並認為這是「黃背心」運動持續在法國延燒的原因。

馬克宏上個月接待庫德人領導的敘利亞民主力量（SDF）的官員，這樣的行為也激怒了土耳其政府。艾多根表示，馬克宏多次在總統府愛麗舍宮（Elysee）接待恐怖組織，等於間接助長恐怖主義。

馬克宏則回應，土耳其多次受到襲擊，法國將會尊重盟國土耳其維護其安全利益。

近年來，土耳其和法國之間的關係緊張，而土耳其和法國兩國官員日前發表的言論，也突顯出北約（NATO）將在倫敦舉行70週年會議的緊張局勢日益加劇。

艾多根也表示，他相信可以在峰會上孤立馬克宏，表明英國和德國的支持。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，由於人道主義後果，英國已建議土耳其不要執行入侵行動，也表示將土耳其帶入俄羅斯懷抱將是重大戰略失誤。

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