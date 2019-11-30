為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英國驚傳恐攻事件 警方在倫敦橋擊斃一持刀男子

2019-11-30 01:51:02

〔中央社〕英國首都倫敦市中心的倫敦橋（London Bridge）地區今天發生恐怖攻擊事件，一名男子身上綁著假炸彈並持刀將數人刺傷，警方趕往後將這名男子擊斃。

法新社報導，倫敦都會區警察局指出，一名男子在倫敦持刀攻擊數人後，武裝警察在倫敦橋上將這名身上綁著「假爆炸裝置」的男子擊斃。

倫敦都會區警察局助理警察局長巴蘇（Neil Basu）在聲明中證實，這起持刀攻擊事件為恐怖攻擊。

警方表示針對倫敦橋附近持刀攻擊事件，已在當地時間下午2時前發布警告。倫敦橋2年前也發生過由伊斯蘭武裝分子發動的致命攻擊。

英國反恐最高官員巴蘇告訴記者，數人在這次攻擊事件中受傷。

路透社報導，根據一段在推特（Twitter）上傳的影片顯示，約有6名男子在倫敦橋的人行道上與某人搏鬥，這名背對鏡頭的人手上拿著一把刀。

一名武裝警察自這名男子手中奪回一人不久後，聽到兩聲槍響，這名男子即倒在地上不動。路透社無法立即證實這段影片的真實性。

倫敦橋於2017年6月發生過攻擊事件，當時有3名武裝分子開車衝撞行人，接著攻擊這處遭到包圍地區的人，造成8人死亡和至少48人受傷。

伊斯蘭國（IS）當時表示，這是他們戰士所為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播