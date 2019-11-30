英國驚傳恐攻事件 警方在倫敦橋擊斃一持刀男子

2019-11-30 01:51:02

〔中央社〕英國首都倫敦市中心的倫敦橋（London Bridge）地區今天發生恐怖攻擊事件，一名男子身上綁著假炸彈並持刀將數人刺傷，警方趕往後將這名男子擊斃。

法新社報導，倫敦都會區警察局指出，一名男子在倫敦持刀攻擊數人後，武裝警察在倫敦橋上將這名身上綁著「假爆炸裝置」的男子擊斃。

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倫敦都會區警察局助理警察局長巴蘇（Neil Basu）在聲明中證實，這起持刀攻擊事件為恐怖攻擊。

警方表示針對倫敦橋附近持刀攻擊事件，已在當地時間下午2時前發布警告。倫敦橋2年前也發生過由伊斯蘭武裝分子發動的致命攻擊。

英國反恐最高官員巴蘇告訴記者，數人在這次攻擊事件中受傷。

路透社報導，根據一段在推特（Twitter）上傳的影片顯示，約有6名男子在倫敦橋的人行道上與某人搏鬥，這名背對鏡頭的人手上拿著一把刀。

一名武裝警察自這名男子手中奪回一人不久後，聽到兩聲槍響，這名男子即倒在地上不動。路透社無法立即證實這段影片的真實性。

倫敦橋於2017年6月發生過攻擊事件，當時有3名武裝分子開車衝撞行人，接著攻擊這處遭到包圍地區的人，造成8人死亡和至少48人受傷。

伊斯蘭國（IS）當時表示，這是他們戰士所為。

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