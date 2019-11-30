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新歐洲理事會主席米歇爾 盼打造更強勢歐盟

2019-11-30 01:19:01

〔中央社〕歐洲聯盟將在12月更換領導人，面對貿易保護主義興起、英國脫歐及移民議題等挑戰，新任歐洲理事會主席米歇爾今天表示，歐盟未來在全球須扮演更積極角色，發出更強大聲音。

歐盟機構2位領導人，歐洲理事會及歐盟執委會主席任期屆滿5年，均將在今年12月1日換人，面對美國走向貿易保護主義並發動貿易戰，以及英國脫歐及移民管理等議題，新領導人未來5年仍充滿挑戰。

今天歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與即將接任的前比利時總理米歇爾（Charles Michel）進行交接儀式，當圖斯克說要移交神聖的權杖時，卻是交出象徵開會的小搖鈴，引起全場大笑鼓掌。

圖斯克致詞時表示對過去的5年有幸為歐洲服務感到非常自豪。而且不是服務於抽象的觀念，而是具體服務於人民、國家及共同利益。他強調歐洲是一個自由和法治的大陸，是地球上最好之處。

米歇爾致詞時則說接下主席一職是榮譽也是巨大的責任，他將竭盡全力減少官僚主義，並致力促進歐洲各國之間的尊重和相互理解。

他強調，未來歐盟必須扮演更積極角色，發出更強大聲音以影響全球事件並確保安全和利益，面臨未來的挑戰，需要以清晰的願景、雄心壯志和前瞻性作為應對，讓歐盟成為頭條新聞。

此外，現任歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）今天也現身任內最後一次例行記者會，率領團隊在台上向媒體說再見，12月1日將由德國前國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）接任。

歐洲理事會（European Council）由所有歐盟國家領袖及歐盟執委會主席組成。原則上每年舉行4次會議 ，是歐盟最高決策機構，而歐盟執委會（European Commission）是執行機構，管理歐盟的日常事務，負責提出法案後送歐洲議會等審議。（編輯：徐睿承）

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