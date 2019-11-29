比利時成特務窩 中國對歐情報活動門戶

今年4月歐盟—中國峰會期間，比利時布魯塞爾歐盟總部外懸掛的中國與歐盟旗幟。（彭博）

2019-11-29 23:16:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕以巧克力出名的比利時，現在因諜報活動多而增加其名聲，尤其是中國，成為中國向歐洲伸展影響力的門戶。彭博29日報導，比利時國內情報單位「國家安全局（VSSE）」指出，該國境內特務數量據信相當於、甚至超越冷戰時期，而且中國是一大要角。

報導指出，比國位處歐洲心臟地帶，首都布魯塞爾又是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）總部所在地，多國外交官、軍事官員聚集，成為中國向歐洲伸展影響力的理想之地。此外，該國政治當權者向來在防範外國情報活動上態度鬆懈，而5月大選後至今，聯邦政府仍難產，使各自為政的區域政治人物得以控制中國對科技、物流等的投資。

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中國國家安全部江蘇省國安廳副處長徐延軍（Xu Yanjun，譯音）去年因涉嫌竊取美國航太工業機密，在比利時被捕後引渡至美國，此案令外界注意到比利時在國際諜報活動的角色。

比利時艾格蒙皇家國際關係研究院研究員海倫朵夫（Bruno Hellendorff）說，「這裡設有北約、歐盟等國際機構這一點，就讓比利時自然成為中國的目光焦點」，「布魯塞爾有很多間諜，這已經是常識，現在中國的諜報活動是一大令人越來越憂心之處」。

德國「世界報」今年2月報導曾引述歐盟負責執行外交和安全政策的「歐盟對外事務部（EEAS）」一份未公開的評估，大約有250名中國間諜在布魯塞爾活動，比俄羅斯的還多，遭中國駐歐盟使節團駁斥「毫無根據」。

英國前外交官、現任皇家三軍聯合研究所（RUSI）高級研究員彭朝思（Charles Parton）說，美國仍是北京情報活動核心，不過，歐洲顯然越來越受到注意，「中國現在正比10年、20年前更活躍」。

即使歐盟現在態度較為謹慎，但是比利時仍對中國在能源、航運和科技等戰略領域上的投資敞開大門，該國外交部稱「務實」看待中國崛起。前中國駐歐盟使節團外交官、人民大學國際關係學教授王義桅說，比國擁有中國需要的非常先進科技，「透過布魯塞爾，可以通往歐洲、甚至美國」。

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