達賴喇嘛：身體健康 談轉世為時過早

西藏精神領袖達賴喇嘛今天在第14屆西藏宗教領袖會議閉幕時發表演說，提到幾年前在美國對記者說自己身體健康內心喜悅，需要討論轉世嗎？言下之意是這件事為時尚早。（美聯社）

2019-11-30 01:05:22

〔中央社〕西藏精神領袖達賴喇嘛今天在第14屆西藏宗教領袖會議閉幕時發表演說，提到幾年前在美國對記者說自己身體健康內心喜悅，需要討論轉世嗎？言下之意是這件事為時尚早。

藏人行政中央官方網站、西藏之聲電台及「印度快報」（Indian Express）報導，第14世達賴喇嘛今天在這場會議上演說了約70分鐘，簡短觸及轉世話題，但沒透露何時公布轉世計畫。

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達賴喇嘛在演說結束前說，會上已通過關於轉世的決議，幾年前在美國被記者問到轉世問題，當時他摘下眼鏡近看著對方：「我看起來如何？討論轉世有急迫性嗎？」這名記者搖頭說沒有。

達賴喇嘛說，他今年84歲，但身體健康，內心喜悅，這都拜自己修持利他的菩提心所賜，只要勤奮修行，甚至可生起把敵人視為親人的信心，反之如果自私自利，就不會快樂。

第14屆西藏宗教領袖27日起在印度達蘭薩拉舉行3天，宗教領袖和藏人行政中央官員等共117人參與。

藏人行政中央一名高層官員說，達賴喇嘛幾年前說，會在84歲或90歲時宣布轉世計畫。過去只有第1世達賴喇嘛滿84歲而轉世，因此第14世達賴喇嘛也想著可能在滿84歲時考慮轉世計畫。

但這名官員說，達賴喇嘛今天說自己健康良好，「我們確信他（達賴喇嘛）將長壽，且將在90歲時宣布轉世計畫」。

藏人行政中央宗教部長尤拓克（Karma Gelek Yuthok）向日本共同社表示，達賴喇嘛今天有關轉世的談話，表明離開始選擇繼任者還有很多時間。

他說，儘管西藏宗教領袖會議是每3年舉行一次的例行活動，但今年的會議比較特別，「達賴喇嘛年紀大了，因而有許多關於轉世問題的推測和討論」。

中共當局在西藏進行高壓統治，消滅藏人傳統，導致許多藏人自焚抗議，並多次對外宣稱，只有中華人民共和國政府才能指定轉世靈童，更警告印度政府，如果不承認北京當局指定的人，雙邊關係將受嚴重損害。

在擔憂北京指定繼任者下，達賴喇嘛曾多次表達終止轉世的想法，引起許多藏人憂慮失去精神依靠。

在考量多數藏人想法後，達賴喇嘛2018年12月接受印度媒體專訪時說，曾擔心政治勢力或既得利益者可能濫用轉世制度獲取個人的政治利益，一度考慮終結轉世制度，但最終他決定交由西藏佛教各宗派高僧的委員會一起決定。

第14屆西藏宗教領袖會議27日決議，祈請達賴喇嘛依照西藏傳統轉世，且表明沒有任何政府有認證轉世靈童的權力，如果中華人民共和國政府為了政治目的而指定達賴喇嘛的轉世靈童，西藏人民不會承認與尊重這個人。

第5世達賴喇嘛1642年取得西藏政教合一的領導權後，達賴喇嘛直到今日仍被視為藏人跨宗派精神領袖，他的轉世繼承也成為西藏跨宗派討論的重要議題。

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