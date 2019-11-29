荷蘭父遭控長期監禁子女、性虐待 9子女看法分歧5人挺父

荷蘭一名父親將子女監禁在農場的地下室內長達9年，被控剝奪人身自由、虐待未成年人等罪，近期經過調查，檢察官28日又以性侵害罪起訴該男。（歐新社）

2019-11-29 23:58:01

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭東北部小村莊魯納沃德（Ruinerwold），上月爆出一名父親將6名子女監禁在農場地下室長達9年的消息，引發社會關注。案情經過持續調查，目前進入起訴階段，但面對父親被指控多項罪名一事，孩子們的意見卻產生分歧。

綜合外媒報導，案件在今年10月中曝光後，警方將這家人的67歲父親多斯滕（Gerrit Jan van Dorsten）及把農場租給多斯滕的奧地利籍男子逮捕，兩人被控剝奪人身自由、虐待未成年人等罪。

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調查顯示，孩子們的母親在2004年過世後，多斯滕2009年便帶家人搬進農場。除了被長期監禁的6人，另有3名子女早在此前就已離家，其中有2人疑似曾遭父親性虐待。而在當地時間28日，檢察官確定要以性侵害罪起訴多斯滕。

針對父親被控多項罪名，在現已成年的9名子女中，年紀最大的4人，當中包括離家的3人，都贊成對父親進行刑事調查；然而較年輕的5人卻反對這項起訴，表示他們的經歷和兄姊們不同，對於家庭產生隔閡感到非常痛苦，還指出父親教會他們：「要在和上帝的關係中尋找幸福，並把教育掌握在自己手中。」

報導指出，警方正在調查多斯滕及奧地利籍男子的行為是否涉及宗教，因為兩人最初是透過從南韓起源的「統一教」結識，其後，多斯滕於1987年離開教派。

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