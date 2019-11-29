動物園大火！斑馬、長頸鹿四處逃竄 10隻動物喪生

美國俄州（Ohio）「非洲野生動物園」（African Safari Wildlife Park）昨（28）日傍晚驚傳火災，火勢從園區一棟建築蔓延，造成10隻動物葬身火海，還有斑馬和長頸鹿四處逃竄。（圖擷取自African Safari Wildlife Park臉書）

2019-11-29 22:21:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州（Ohio）「非洲野生動物園」（African Safari Wildlife Park）昨（28）日傍晚驚傳火災，火勢從園區一棟建築蔓延，造成10隻動物葬身火海，還有斑馬和長頸鹿四處逃竄。

據美國《Toledo Blade》報導，位於俄亥俄州柯林頓港（Port Clinton）的「非洲野生動物園」，在28日晚間6時15分驚傳火災；當地警察局局長德莫雷（Carolyn Demore）指出，她趕到現場時，發現一隻逃竄的斑馬和一間被火焰吞沒的建築。

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據報導，當地消防部門經過1個多小時，晚上7時30分才將火勢撲滅，而這場火災造成3隻紫羚、3隻長頸鹿、3隻紅河豬（非洲野猪）和1隻跳羚等10隻非洲動物喪生建築物內；動物園工作人員在火勢撲滅後，將逃竄的斑馬重新安置，並將逃跑時意外受困池塘中的長頸鹿救出。

「非洲野生動物園」今（29日）早於臉書發文，指出這場火災雖幸運的沒有造成任何園內人員受傷，但對這些真心愛護動物們的工作人員而言，這無疑是一場悲劇；該動物園也表示，將在週五（29日）關閉公園，哀悼因火災喪生的動物以及照顧其他逃過一劫的動物們。

「非洲野生動物園」佔地100英畝（約為40萬平方公尺）、開園50多年，擁有超過50種不同的動物，除了步行外，還提供開車遊覽，能在車裡跟動物「近距離」接觸，因此深受當地民眾歡迎。

目前相關單位仍在調查起火原因。

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